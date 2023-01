Regardez comme ça rend heureux d'acheter des produits dérivés. N'est-ce pas formidable? (Mais naaaan, c'est un montage.) Image: netflix / shopthescenes.com

Ce site vous permet d'acheter ce que vous voyez dans vos séries

Et rassurez-vous, le site shopthescenes.com propose les produits d'autres programmes qu'Emily In Paris. C'était juste pour illustrer, on se détend.

Vous venez de vous farcir de regarder la série Netflix Emily In Paris et vous avez flashé sur les accessoires portés par certains personnages? Vous voulez faire savoir au monde entier que vous m'avez aucun goût que vous aimez cette série très fort? Ne cherchez plus, on a ce qu'il vous faut.

Le site shopthescenes.com vous permet de retrouver les références de certains objets, vêtements, coussins, bijoux et autres plateaux à fromages que vous avez vu dans la série.

Qui veut un set de plateaux de fromages et de couteaux en véritable bois d'arbre et inspiré d'Emily In Paris pour 58 dollars? Image: shopthescenes.com

C'est une collaboration entre 101 Studios, qui produit notamment la série Yellowstone, et l'Américaine Jill Martin, une animatrice de Today, diffusée sur NBC, qui a donné naissance à ce site en novembre selon Forbes.

«Shop The Scenes offre aux fans l'opportunité de faire du shopping et d'explorer leurs émissions, films et divertissements préférés» Shop The Scenes

Aux Etats-Unis, les téléspectateurs voient apparaître un QR code lors de la publicité durant les programmes concernés, les renvoyant au site.

Vous voulez cette affreuse valise Pierre Cadault d'Emily In Paris? C'est 250 dollars (soldée à 198). 👇🏽

Les premiers articles étaient dédiées à la série Yellowstone, puis d'Emily In Paris. L'entreprise, qui propose aussi aux téléspectateurs d'acheter des articles en lien avec l'émission Today, prévoit d'agrandir son catalogue: shopthescenes.com promet pas moins de 25 collaborations pour 2023.

«Certains personnages transcendent l'écran. Leurs styles et leurs personnalités résonnent en vous longtemps après le générique de fin. C'est pourquoi Shop The Scenes s'efforce de donner aux fans un accès inégalé à des expériences et à des produits dérivés de leurs personnages préférés ou inspirés par eux.» Shop The Scenes

À propos de séries ...

Voici des photos d'Emily in Paris:

1 / 11 Voici des clichés d'Emily in Paris pour patienter... source: instagram netflix

Netflix dévoile le bêtisier de «Mercredi» et c'est hilarant