Soupçons de fraude lors de la collecte de signatures

Une partie importante des contribuables en Suisse ne verse pas le moindre centime d'impôt fédéral direct sur le revenu. Comment est-ce possible? Les explications d'un spécialiste.

Pour la mort, c'est certain. Mais pour les impôts, on repassera: car en Suisse, près de 25,8% des contribuables ne paie aucun impôt fédéral direct sur le revenu. Oui, vous avez bien lu. Un quart des déclarations d'impôts n'aboutit à aucun prélèvement. Et quand on dit «aucun», c'est vraiment 0.0 franc. Niet, nada, niente.