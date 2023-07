Voici les conseillers fédéraux préférés des Suisses

Le dernier classement SSR des conseillers fédéraux vient d'être publié, et on y trouve quelques rocades. S'il y a tout de même deux Romands sur le podium, c'est bien Viola Amherd, en charge de la Défense, qui a été plébiscitée par les Suisses.

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

Des émeutes à Lausanne ce soir? La police est prête à réagir

Avertie d'une possible redite des émeutes de samedi ce mardi soir à Lausanne, la police se tient prête. Le municipal Pierre-Antoine Hilbrand dément qu'une des filles interpellées le week-end dernier ait été frappée par les forces de l'ordre.

A 20h30, ce mardi, au centre de Lausanne. Les casseurs et pilleurs de samedi se sont donné rendez-vous pour revenir en découdre avec la police. Un anonyme l’a annoncé sur les réseaux sociaux, comme 24 Heures en a fait état lundi sur son site. Les intéressés sont priés de venir habillés en noir (avec gants et cagoules) et armés de mortiers d’artifice. Point de rassemblement: place Bel-Air, à côté du Flon, le quartier «hype» du chef-lieu vaudois, avec ses commerces et restaus tendance.