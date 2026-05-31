Rima Hassan attendue au Palais fédéral

L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan sera reçue au Parlement fédéral à l'invitation du conseiller aux Etats Carlo Sommaruga.

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La venue intervient alors que ses prises de position sur le conflit israélo-palestinien continuent de susciter la controverse. Keystone

La députée européenne franco-palestinienne Rima Hassan est attendue prochainement au Palais fédéral à l'invitation du conseiller aux Etats Carlo Sommaruga (PS/GE). Ses prises de position sur le conflit au Proche-Orient sont à l'origine de nombreuses polémiques.

La militante pro-palestinienne viendra dans le courant de la deuxième semaine de la session d'été qui commence lundi, a indiqué dimanche sans plus de détails Carlo Sommaruga, confirmant une information du SonntagsBlick à Keystone-ATS. Elle a été invitée par le groupe parlementaire Suisse-Palestine, que préside le Genevois.

L'eurodéputée sera accompagnée par l'ex-maire de Genève Rémy Pagani, qui avait participé à la flottille pour Gaza en 2025. D'autres membres suisses revenus il y a une semaine de la dernière expédition pour le territoire palestinien seront également présents, a indiqué Sommaruga. Rima Hassan a elle aussi été arrêtée en mer en 2025, transférée en Israël puis expulsée.

La militante de La France Insoumise fait l'objet de plusieurs plaintes pénales en France, ses détracteurs l'accusant d'antisémitisme. Mais Sommaruga défend le bien-fondé de l'invitation, mettant en avant le rôle de Rima Hassan en tant qu'eurodéputée.

«Rima Hassan n'a jusqu'à ce jour pas été condamnée en France», rappelle-t-il. Elle fait l'objet, comme beaucoup d'autres personnes qui plaident la cause palestinienne à haute voix, de pressions de la part du réseau de soutien à Israël, ajoute-t-il. Sommaruga précise avoir avisé les services de sécurité du Parlement comme pour toute personnalité exposée. (dal/ats)