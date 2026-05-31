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Rima Hassan attendue au Palais fédéral

Rima Hassan attendue au Palais fédéral

L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan sera reçue au Parlement fédéral à l'invitation du conseiller aux Etats Carlo Sommaruga.
31.05.2026, 15:2931.05.2026, 15:29
epaselect epa12867093 French MEP Rima Hassan (L) and her lawyer Vincent Brengarth (R) arrive at the Paris Police Prefectures Criminal Investigation Department, where Hassan is due to be questioned fo ...
La venue intervient alors que ses prises de position sur le conflit israélo-palestinien continuent de susciter la controverse.Keystone

La députée européenne franco-palestinienne Rima Hassan est attendue prochainement au Palais fédéral à l'invitation du conseiller aux Etats Carlo Sommaruga (PS/GE). Ses prises de position sur le conflit au Proche-Orient sont à l'origine de nombreuses polémiques.

La militante pro-palestinienne viendra dans le courant de la deuxième semaine de la session d'été qui commence lundi, a indiqué dimanche sans plus de détails Carlo Sommaruga, confirmant une information du SonntagsBlick à Keystone-ATS. Elle a été invitée par le groupe parlementaire Suisse-Palestine, que préside le Genevois.

L'eurodéputée sera accompagnée par l'ex-maire de Genève Rémy Pagani, qui avait participé à la flottille pour Gaza en 2025. D'autres membres suisses revenus il y a une semaine de la dernière expédition pour le territoire palestinien seront également présents, a indiqué Sommaruga. Rima Hassan a elle aussi été arrêtée en mer en 2025, transférée en Israël puis expulsée.

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La militante de La France Insoumise fait l'objet de plusieurs plaintes pénales en France, ses détracteurs l'accusant d'antisémitisme. Mais Sommaruga défend le bien-fondé de l'invitation, mettant en avant le rôle de Rima Hassan en tant qu'eurodéputée.

«Rima Hassan n'a jusqu'à ce jour pas été condamnée en France», rappelle-t-il. Elle fait l'objet, comme beaucoup d'autres personnes qui plaident la cause palestinienne à haute voix, de pressions de la part du réseau de soutien à Israël, ajoute-t-il. Sommaruga précise avoir avisé les services de sécurité du Parlement comme pour toute personnalité exposée. (dal/ats)

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