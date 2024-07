Avant les vacances d'été, le Conseil fédéral était en course d'école en Haut-Valais. Image: keystone

Voici où les conseillers fédéraux préfèrent partir en vacances

Chaque année, les départements annoncent où les conseillères et conseillers fédéraux passent leurs vacances. On constate que l'habitude l'emporte sur l'originalité. Seuls deux d'entre eux sortent du lot.

Stefan Bühler / ch media

Avant les vacances d'été, l'ATS demande toujours où les conseillers fédéraux passeront leurs jours de congé. L'année dernière, Guy Parmelin s'était offert «un voyage de quatre jours en Bourgogne», annonçait alors l'agence de presse. Cette année, il passera «une semaine en Bourgogne, dans l'est de la France». L'année dernière, Albert Rösti a fait de la randonnée «dans les montagnes suisses». Il prévoit désormais de «faire des randonnées dans les montagnes».

En 2023, Viola Amherd voulait «profiter de la nature en Suisse». Cette année, elle veut «prendre quelques jours de repos dans la nature suisse». Il y a un an, Karin Keller-Sutter a fait savoir qu'elle serait «en partie en Suisse et en partie à l'étranger». Elle se réjouissait de pouvoir «passer du temps avec sa famille et ses amis». Cette année, on lit que Keller-Sutter se réjouit de «passer du temps avec sa famille et ses amis en Suisse et à l'étranger».

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis a passé les vacances d'été 2023 «dans son canton d'origine, le Tessin». Cet été, Cassis passe les jours de congé «chez lui, dans le canton du Tessin».

Bilan intermédiaire: rien ne vaut la continuité pour les membres bourgeois du gouvernement.

Les deux éléments les plus récents de l'équipe, la conseillère fédérale socialiste Elisabeth Baume-Schneider et le conseiller fédéral socialiste Beat Jans, se trouvent encore dans une phase de recherche: l'année dernière, Elisabeth Baume-Schneider a seulement annoncé un voyage professionnel en Espagne. Elle part maintenant «quelques jours en Toscane». Jans rendra visite à «des amis et de la famille en Italie et en Croatie».

On saura à l'été 2025 quel pays s'imposera chez Jans: Italie ou Croatie? Ce sera passionnant!

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci