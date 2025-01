Conseiller fédéral, un job de moins en moins sexy? Image: watson/dr

Pourquoi plus personne ne veut devenir conseiller fédéral

Des élus du Centre déclarent à tour de rôle renoncer à se présenter au Conseil fédéral. La plus haute fonction politique du pays a manifestement perdu de son attrait. Que se passe-t-il?

Lea Hartmann / ch media

Devenir conseiller fédéral? Non, merci! Au sein du parti du Centre, les favoris se retirent les uns après les autres de la course à la succession de la conseillère fédérale Viola Amherd. La conseillère aux Etats fribourgeoise Isabelle Chassot? Elle n'a pas envie. Le conseiller aux Etats saint-gallois Beni Würth? Pas envie non plus. Gerhard Pfister, encore président du parti? Il décline.

Lundi, le conseiller national grison Martin Candinas, dernier membre de l'élite du centre à qui l'on prêtait des ambitions gouvernementales, a lui aussi annoncé son renoncement. Le chef du groupe parlementaire du centre Philipp Bregy, ainsi que les conseillers aux Etats Heidi Z'graggen d'Uri et Pirmin Bischof de Soleure ne veulent pas non plus.

Le Grison Martin Candidas (au centre) renonce au Conseil fédéral. image keystone

Un job de rêve, mon oeil!

Ces refus sont stupéfiants. Alors que l'objectif de la plupart des élus présents sous la coupole étaient d'accéder au Conseil fédéral, cette fonction associée au prestige tient, aujourd'hui, pour beaucoup d'une forme de punition. Pourquoi?

Gerhard Pfister, longtemps considéré comme le candidat naturel du Centre au Conseil fédéral, invoque les rapports de force actuellement en vigueur au sein du gouvernement comme argument pour renoncer à se présenter. Selon lui, la conseillère fédérale du Centre Viola Amherd aurait souffert de la toute-puissance du PLR et de l'UDC au Conseil fédéral. Un initié déplore que «le cartel de droite» se concerte systématiquement avant les séances du Conseil fédéral et prenne de facto les décisions avec sa majorité de quatre.

La direction à suivre a été définie par les leaders Albert Rösti (UDC) et Karin Keller-Sutter (PLR). Rösti «gère» son collègue de parti et ministre de l'Economie Guy Parmelin, tandis que Keller-Sutter «gère» le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis, explique un observateur.

Pas envie de subir des attaques et des shitstorms

Mais la force du bloc de droite résulte aussi de la faiblesse relative des conseillers fédéraux de gauche, disent d'autres. Avec l'ancien ministre de la Santé Alain Berset, le PS a longtemps eu une figure forte au Conseil fédéral, capable de tactique. Elisabeth Baume-Schneider et Beat Jans, en revanche, n'ont pas grand-chose à opposer au bloc des quatre, entend-on.

Selon des sources proches du Conseil fédéral, le leadership exercé par le PLR et le l'UDC joue pratiquement dans tous les domaines – ce serait une des raisons de la démission de Viola Amherd. Mais le récit est aussi à prendre avec des pincettes: il sert en fin de compte à légitimer une attaque sur l'un des deux sièges du PLR afin de briser le bloc des quatre.

Le fait que la fonction de conseiller fédéral ait perdu de son attrait est probablement aussi lié à la polarisation croissante. La culture du dialogue s'estompe au profit des attaques ad hominem. Au niveau local, il est depuis longtemps extrêmement difficile de trouver des volontaires pour des fonctions politiques. Désormais, le manque de personnel qualifié semble également toucher le Conseil fédéral. Une personne proche de cet exécutif déclare:

«Aujourd'hui, il faut déjà se demander: pourquoi devrais-je me tuer à la tâche pour être constamment l'homme à abattre?»

Selon cette personne, il faut réfléchir à deux fois avant de vouloir s'infliger ça.

La vie de famille: l'argument qui monte

La vie de famille devient un argument tendance pour justifier un refus de se porter candidat à la fonction suprême. Un argument de plus en plus également chez les hommes. Ainsi, le chef du groupe parlementaire du Centre, Philipp Bregy, a invoqué ses enfants de 3 et 8 ans pour décliner une candidature:

«Leurs premières années de vie, je ne les vis qu'une seule fois» Philipp Bregy

Apparemment, les hommes et les femmes politiques ne sont plus prêts à subordonner complètement leur vie privée à leur fonction politique. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mot d'ordre de la génération Z, est à présent un sujet de préoccupation pour les candidats au Conseil fédéral.

Mais il y a peut-être une raison plus politique. Le département de la Défense, à pourvoir avec le départ de Viola Amherd, est le moins gratifiant de tous – la situation géopolitique pouvant ajouter à la crainte de prendre un ministère exposé. Certes, le nouveau ou la nouvelle pourra dépenser plusieurs milliards supplémentaires prévus pour le budget de l'armée, mais pour quoi faire? Les problèmes s'accumulent, les acquisitions d'armement additionnent les flops.

Pas étonnant que Martin Candinas ne soit pas le seul à manquer du «feu intérieur». Le centre dispose d'un large choix de personnalités parfaitement qualifiées pour le poste, ont souligné le président du parti Gerhard Pfister et le chef du groupe Philipp Bregy, lundi devant les médias, pour dissiper l'impression de malaise. Ils fait valoir que les parti dispose d'un large vivier de conseillers et conseillères d'Etat.

Alors, qui osera?

Ils y réfléchissent

Une candidate possible serait par exemple la cheffe de la justice de Nidwald, Karin Kayser-Frutschi. Le parti a entamé des discussions avec elle, rapporte cette dernière à CH Media. Elle n'a pas encore pris de décision. «Je dois évaluer si c'est le bon moment pour moi et si je veux vraiment le faire.» Le conseiller d'Etat argovien Markus Dieth n'a pas non plus voulu s'exprimer jusqu'à présent. Et l'ancien président du PDC et actuel conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay ne s'est pas non plus laissé aller à des confidences.

Certes, Christophe Darbellay se présente déjà à la réélection au Conseil d'Etat valaisan le 2 mars – dix jours seulement avant la date prévue pour les élections au Conseil fédéral. Mais pour lui, ce n'est pas un obstacle. Le Valaisan est convaincu que la population valaisanne comprendrait qu'il se décide, in fine, pour le Conseil fédéral et non pour le Conseil d'Etat. (aargauerzeitung.ch)

