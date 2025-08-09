«Madame Trump a payé plus de 20 000 francs»: une bijoutière suisse raconte.

Aucune station huppée de Suisse n'attire autant de célébrités que Saint-Moritz. Et dans ce haut lieu de l'élite grisonne, la discrétion autour des invités célèbres reste une règle d'or. Quarante ans après les faits, les hôtels de luxe de l'Engadine gardent toujours le silence lorsqu'on les interroge sur le séjour qu'Ivana Trump aurait passé dans les montagnes suisses avec Donald Trump.
Mais voilà qu'une figure emblématique du tourisme à Saint-Moritz sort du silence. Verena Schoch-Karr, célèbre joaillière des années 80 prisée par les riches, a accepté de raconter comment s'est déroulée la visite d'Ivana Trump en 1984. A ce moment-là, elle dirigeait la boutique de joaillerie Embassy, située juste en face du «Badrutt's Palace», l'hôtel le plus prestigieux et le plus cher de Saint-Moritz de l'époque.
Verena Schoch-Karr raconte:
La cliente regardait des montres serties de diamants pendant que son accompagnateur faisait les cent pas dehors, visiblement nerveux. La bijoutière, qui vit depuis plus de 30 ans en Floride, s'en souvient encore:
La cliente finit par choisir une montre. «C'était une pièce spéciale, d'une valeur de plus de 20 000 francs», se remémore Verena Schoch-Karr, aujourd'hui âgée de plus de 80 ans. Ce n'est qu'au moment du paiement que la joaillière en apprend davantage sur sa cliente.
«Je lui ai demandé pour qui était la montre». La femme lui répond alors que la montre était destinée à Nancy et Ronald. Verena Schoch-Karr comprend aussitôt qu'il s'agit du président américain Ronald Reagan et de son épouse.
Lorsque la femme tend sa carte de crédit, le mystère se dissipe enfin: le nom «Ivana Trump» y est inscrit. La bijoutière lui demande alors si elle est bien la Madame Trump de la Trump Tower à New York. Ce qu'Ivana Trump confirme avec un sourire.
Alors que Verena Schoch-Karr raccompagne sa prestigieuse cliente jusqu'à la porte, l’homme en costume, visiblement le compagnon d'Ivana Trump, s'approche d'elle. Ivana lance en riant: «That crazy guy» avant de traverser la rue en sa compagnie pour rejoindre le «Badrutt's Palace». «Je ne prétends pas avec une certitude absolue que l'homme blond était Donald Trump», précise Verena Schoch-Karr.
Les Trump étaient effectivement parfois reçus à la Maison-Blanche dans les années 1980. Le président actuel n'était en revanche pas ami avec les Reagan, contrairement à ce qui a été affirmé récemment. Mais le 11 février 1985, Ivana et Donald Trump ont assisté à Washington à un banquet d'Etat en l'honneur du roi d'Arabie saoudite de l'époque.
Une photo historique montre les couples Reagan et Trump ensemble. Sur une autre photo, le président accueille les deux célèbres invités venus de New York. Ivana, née en 1949 en Tchécoslovaquie et décédée en 2022 à New York, avait-elle réellement apporté un cadeau venu de Suisse pour Nancy? Cela, seul Donald Trump le sait probablement encore aujourd'hui.
Verena Schoch-Karr a tourné la page de cet épisode de sa vie et ne souhaite plus en parler, pas même dans le livre qu'elle est en train d'écrire sur sa vie. Pourtant, elle reste proche des Trump: elle vit depuis plus de 30 ans en Floride, non loin de la propriété de Donald Trump, Mar-a-Lago, à Palm Beach, où elle a déjà été invitée à plusieurs reprises.
Traduit et adapté par Noëline Flippe