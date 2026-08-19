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Conseil fédéral: près d'un milliard pour la défense aérienne

Bundesrat Martin Pfister spricht waehrend einer Medienkonferenz zur Studie &quot;Sport Schweiz 2026&quot;, am Dienstag, 18. August 2026 in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Martin Pfister, chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Keystone

Le Conseil fédéral veut près d'un milliard pour la défense aérienne suisse

Berne demande au Parlement un crédit supplémentaire de 970 millions de francs. Ces fonds sont destinés à la défense sol-air, à l'acquisition d'un radar semi-stationnaire et à la défense contre les minidrones.
19.08.2026, 11:3619.08.2026, 11:49

L'armée suisse doit pouvoir accélérer ses investissements dans la sécurité. Le Conseil fédéral a demandé mercredi au Parlement un crédit supplémentaire de 970 millions de francs pour 2026.

Le financement est rendu possible grâce aux recettes plus importantes que prévues de la Confédération. Le gouvernement a annoncé ce supplément dans la matinée. Il provient principalement du produit de l'impôt sur le bénéfice prélevé aux entreprises.

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Le crédit supplémentaire pour l'armée doit garantir suffisamment tôt les capacités de production et les délais de livraison pour les acquisitions. Elles seront décidées dans le cadre du message sur l’armée 2026, souligne le gouvernement.

Ces moyens sont destinés à la défense sol-air de courte portée (250 millions de francs) et de moyenne portée (650 millions). Soixante millions sont prévus pour un radar semi-stationnaire de moyenne portée et 10 millions pour la défense contre les minidrones.

Des millions aussi pour le programme immobilier

Le Parlement débattra du budget de l'armée dès l'automne et du crédit supplémentaire en hiver. Le Conseil fédéral pourra verser les acomptes lorsque des décisions seront prises. Ces acomptes doivent permettre de garantir les livraisons dans les délais.

Le gouvernement demande également un crédit additionnel de 100 millions au programme immobilier. Le but est de renforcer la sécurité sur plus de 60 sites militaires.

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Il s'agit d'améliorer les clôtures, la vidéosurveillance, les contrôles d’accès électroniques et les locaux de sécurité. Le financement sera assuré dans le cadre du budget actuel d’armasuisse. (jzs/ats)

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