Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin lors d'une conférence de presse, ce jeudi 7 août 2025. Image: Le Conseil fédéral suisse

«La décision finale revient à Trump»: Berne veut poursuivre les discussions

Lors d'une conférence de presse extraordinaire, le gouvernement a annoncé être déterminé à maintenir les discussions avec Washington pour faire diminuer les droits de douane de 39%.

Le Conseil fédéral sort du silence ce jeudi 7 août lors d'une conférence de presse extraordinaire, suite à l'entrée en vigueur des droits de douane de 39% imposés par Donald Trump.

Le gouvernement a annoncé «être déterminé à rechercher une solution avec les États-Unis pour réduire au plus vite les droits de douane additionnels». Pour rappel, près de 60% des exportations des biens suisses outre-Atlantique seront frappés.

Certaines branches et entreprises touchées

Toujours selon le Conseil fédéral, qui s'est également exprimé via un communiqué de presse, «des tensions commerciales ne sont pas dans l'intérêt de la Suisse», raison pour laquelle des contre-mesures douanières ne sont pour l'instant pas envisagées.

Et de toutefois souligner que les droits de douane américains représenteront une lourde charge pour l'industrie exportatrice:

«Environ 18% des exportations suisses de marchandises sont destinées aux États-Unis, et 60% de ces exportations sont concernées par les droits de douane additionnels américains» Le Conseil fédéral, via un communiqué de presse.

Et si ces derniers venaient à s'appliquer sur une période prolongée, «certaines branches et entreprises seront bien plus lourdement touchées que d’autres».

Les entreprises directement ou indirectement touchées par les nouveaux droits de douane pourront avoir recours à des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT).

«Des mesures qui permettent d'amortir temporairement les pressions économiques et les pertes d'emplois» Guy Parmelin, conseiller fédéral en charge de l'Économie

Une initiative parlementaire visant à prolonger à 24 mois (contre 18 actuellement) la durée maximale d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail dans un délai-cadre de deux ans a également été adoptée.

«Les entreprises auraient ainsi plus de temps pour s’adapter à la nouvelle situation du marché» Le Conseil fédéral

«La décision finale revient à Trump »

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a de son côté assuré que «la Suisse maintient ses achats des avions de combat F-35 aux Etats-Unis». Et de déclarer:

«Le Conseil fédéral ne peut pas dire combien de temps cette situation va durer. Il poursuivra ses efforts (...) et continuera de négocier. Mais la décision finale revient au président américain. La Suisse prendra des mesures internes pour faire face à une période qui s'annonce difficile.» Karin Keller-Sutter

(ag)