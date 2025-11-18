bien ensoleillé-1°
People

Alisha Lehmann se fait cambrioler à Como et réagit avec humour

Alisha Lehmann laisse un message à ses cambrioleurs

La star de l’équipe nationale, Alisha Lehmann, a encore été victime d’un cambriolage. Sur Instagram, la Suissesse fait preuve d’un humour noir assez inattendu.
18.11.2025, 08:5318.11.2025, 08:54

Un vrai choc pour la footballeuse de l’équipe nationale suisse, Alisha Lehmann. Dans son nouveau logement de Côme, en Italie, où vit la joueuse de 26 ans, un cambriolage aurait apparemment eu lieu. Elle l’a annoncé dans une story Instagram.

Alisha Lehmann zeigt das Chaos nach dem Einbruch in ihrem Haus in Como.
TOC renvoie au terme anglais OCD (Obsessive-Compulsive Disorder), un trouble obsessionnel-compulsif dont l’un des symptômes peut être un besoin excessif d’ordre ou de propreté.Image: screenshot instagram

Et la Suissesse n’a pas perdu son sens de l’humour en publiant une vidéo du chaos qui règne dans son appartement:

«La prochaine fois que vous cambriolez ma maison, vous pouvez ranger en partant? J’ai un TOC»

Ce n’est pas la première fois que la joueuse de la Nati est victime d’un cambriolage. Il y a environ un an, elle avait vécu la même chose, à l’époque à Turin. En octobre 2024, des cambrioleurs s’étaient introduits dans la villa où elle vivait avec son compagnon de l’époque, Douglas Luiz. Selon un rapport de police, des montres et des bijoux d’une valeur de plusieurs centaines de milliers d’euros avaient été dérobés. A Turin, les footballeurs sont régulièrement victimes de ce genre d’effraction: Angel Di Maria ou encore Moise Kean en ont déjà fait les frais.

Alisha Lehmann explique son curieux transfert

Depuis cet été, Alisha Lehmann n’habite toutefois plus à Turin. Elle a quitté la Juventus pour le FC Como Women. Avec le club du nord de l’Italie, elle a disputé 10 matchs jusqu’ici, marqué un but et délivré une passe décisive. (abu)

