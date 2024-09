Le Conseil fédéral veut supprimer la contribution à swissinfo.ch. Image: dr

Le Conseil fédéral menacerait «la réputation internationale de la Suisse»

Le Syndicat suisse des médias est choqué par la proposition du gouvernement de supprimer la contribution à swissinfo.ch, menaçant ainsi la place médiatique suisse.

Le syndicat suisse des médias (SSM) s'est dit choqué vendredi par la proposition du Conseil fédéral de renoncer à la contribution à l'offre de la SSR destinée à l'étranger, ce qui signifierait la fin de la plateforme d'information swissinfo.ch. Cette mesure serait un nouveau coup dur pour la place médiatique suisse.

Ce mandat assuré par la SSR «contribue largement à renforcer la réputation internationale de la Suisse et à promouvoir les relations avec les autres pays», a souligné vendredi dans un communiqué le SSM. Il ajoute que l'offre de swissinfo.ch représente pour les 813 000 Suisses de l'étranger un lien important avec leur pays d'origine.

Avec la suppression de la plateforme en dix langues, qui est financée à parts égales par la Confédération et la SSR, c'est une centaine d'employés fixes et plus de 100 collaborateurs indépendants qui perdraient ainsi leur emploi, relève le SSM. «C'est une nouvelle fois un coup dur pour la place médiatique suisse, qui traverse actuellement une période tendue dont on ne voit pas encore la fin».

La contribution de la Confédération à l'offre de la SSR destinée à l'étranger se chiffre à 19 millions de francs. Outre swissinfo.ch, ce mandat comprend également le site en italien tvsvizzera.it ainsi que la collaboration avec les chaînes de télévision internationales TV5 Monde et 3sat. (jah/ats)