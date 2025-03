Ces deux conseillers fédéraux aiment rentrer chez eux en jet privé

Quant à Albert Rösti et Karin Keller-Sutter, ils n'ont jamais pris l'avion entre leur domicile et Berne. Pour Rösti, ce choix semble logique: il habite à seulement 25 minutes en voiture du Palais fédéral.

Guy Parmelin (12 vols) et Albert Rösti (13) sont les moins friands de déplacements aériens . Parmelin et Elisabeth Baume-Schneider n'ont utilisé l'hélicoptère qu'à deux et une reprises respectivement, notamment pour rentrer chez eux. Dans le cas de Parmelin, l'héliport se trouve à seulement 200 mètres de sa ferme à Bursins (VD).

Sans surprise, Cassis et Amherd figurent en tête des plus grands voyageurs du gouvernement , leurs fonctions impliquant de nombreux déplacements.

L'analyse des données révèle que Viola Amherd a utilisé l'avion à plusieurs reprises pour rejoindre son canton d'origine, le Valais . Pas moins de quatorze vols entre Sion et Belp ont été recensés. Le jet fédéral pourrait ainsi être rebaptisé le «Valais Express». Toutefois, dans certains cas, Sion était une étape intermédiaire sur des trajets plus longs.

A l'occasion de l'ouverture de l'Olma l'an dernier, la plus grande foire agricole de Suisse, Viola Amherd, alors présidente de la Confédération, avait pris l'avion entre Berne et Saint-Gall pour la traditionnelle photo avec un porcelet dans les bras.

Voici ce que je vais économiser avec un panneau solaire sur mon balcon



Depuis quelque temps, les panneaux solaires fleurissent partout autour de moi. Mes parents en ont installé un sur leur toit il y a quelques mois, ma voisine en a accroché un à son balcon, mes amis s’y sont mis aussi… Et moi? Comme d’habitude, tout est plus compliqué.



Quand quelqu’un possède quelque chose qui me plaît ou qui me semble utile, je le veux aussi. Ça doit être un réflexe universel. Les enfants l’apprennent dès le plus jeune âge: le jouet de l’autre est toujours plus intéressant que le sien.