La Suisse renforce sa collaboration militaire avec un membre de l'Otan

Le Conseil fédéral a approuvé un accord pour la coopération militaire avec le Luxembourg, offrant des opportunités d'instruction réciproques.

Défilé militaire lors de la Fête nationale au Luxembourg, le 23 juin 2024. Image: www.imago-images.de

La Confédération va renforcer sa coopération avec le Luxembourg en matière d'instruction militaire. L'armée suisse bénéficiera ainsi de nouvelles possibilités pour l'instruction et la réalisation d'exercices dans certains domaines limités en Suisse.

Le Luxembourg dispose de capacités avancées, notamment dans la cyberdéfense et l'utilisation civile et militaire de l'espace, souligne mercredi le Conseil fédéral. Les forces armées du Grand-Duché suivent également des approches intéressantes pour l'armée suisse au niveau de la numérisation, de l'innovation et de l'introduction de nouvelles technologies.

En tant que petit pays, le thème de l’interopérabilité avec les Etats partenaires joue également un rôle important pour le Luxembourg, estime le gouvernement. L'armée suisse peut profiter de ces approches et de ces expériences.

En contrepartie, le Luxembourg – par ailleurs, membre de l'Otan – pourra participer au stage de formation cyber de l'armée suisse. Les autres domaines du renforcement de la coopération sont la défense contre les drones, l'élimination des munitions non explosées et le déminage.

De telles conventions ont déjà été conclues par la Suisse avec plusieurs Etats. Ces accords sont conformes au principe de la neutralité et peuvent être résiliés à tout moment. (jah/ats)