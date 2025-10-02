Kassensturz a tout voulu savoir. Image: Shutterstock / kassensturz, montage watson

Nivea, Coop ou L'Oréal? Voici les meilleurs gels capillaires

Si vous utilisez occasionnellement des gels capillaires, vous vous demandez probablement quelle marque se distingue des autres, et sur quels critères baser la notion de qualité. L'émission suisse alémanique Kassensturz vous révèle tout.

Plus de «Suisse»

L'émission Kassensturz de la SRF (l'équivalent d'«A bon entendeur» sur la RTS) s'est penchée sur les gels capillaires. Cinq cobayes ont testé douze produits sur la base de critères comme la maniabilité, le coiffage, la tenue, les résidus et les parfums allergènes.

Trois gagnants

Un échantillon décroche une mention «très bien», soit la meilleure. Il s'agit du Styling Gel Ultra Strong de Nivea. Deux autres, Ultra Glued de Got2be et Styling Gel Ultra starker Halt de L'Oréal, ont quant à eux obtenu un «bien».

Six ne sont jugés que «suffisants» et trois ont même été relégués à la catégorie des «insuffisants». Le Power de Cien, par ailleurs le moins cher du test, termine avec la plus mauvaise note. Quant au Prix Garantie de Coop, il finit à la huitième place avec la maussade note de 4,3 sur 6.

Et voici le classement: 1 / 15 (DE) - Test des gels capillaires Classement Kassensturz des gels capillaires

Des parfums allergènes presque partout

La présence de parfums allergènes a également été examinée. Kassensturz retirait un point aux gels qui en contenaient trop.

Il s'avère que huit des douze échantillons contenaient des allergènes, mais les deux meilleurs, ceux de Nivea et Got2be, n'ont perdu aucun point sur cet aspect.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)