L’huile d’olive s’utilise de bien des façons et s'invite dans de nombreux plats. Image: Shutterstock

Coop, Lidl ou Manor? Voici les meilleures huiles d'olive «extra-vierge»

L’huile d’olive fait partie des huiles alimentaires les plus saines. Mais les différences qualitatives entre les marques sont considérables, même dans la catégorie la plus onéreuse, celle de l’huile d’olive «extra vierge».

«Extra vierge»: cette appellation figure sur les bouteilles d’huile d’olive de la plus haute qualité. La raison? L'huile ainsi estampillée est produite sans procédé chimique ni chaleur, afin de préserver l'ensemble de ses nutriments.

En Suisse, le prix de cet or liquide varie fortement, soit d’environ 8 à 40 francs par litre. Mais vaut-il vraiment la peine de dépenser autant pour de l’huile d’olive?

Une réponse à cette question est apportée par un nouveau test réalisé par le Swiss Olive Oil Panel (SOP), mandaté par l'émission de télévision «Kassensturz» (l'équivalent alémanique de «A bon entendeur» en Suisse romande), et le magazine spécialisé dans la protection des consommateurs K-Tipp.

Un classement qui réserve des surprises

Chose étonnante, ce n’est en effet pas le produit le plus cher qui a obtenu les meilleures notes, mais l’huile d’olive Manor Bio, au prix de 21,50 francs le litre. L’huile Iliada, achetée chez Coop au prix de 25,90 francs le litre, s’est elle aussi très bien classée.

Un produit échoue en revanche complètement à convaincre: l’huile «Primadonna» de Lidl. Elle présentait, selon les testeurs et testeuses, un défaut majeur et ne devrait par conséquent pas être qualifiée d’«extra vierge», mais seulement de «vierge», en raison de sa caractéristique gustative «piquante» et de sa texture jugée «boueuse».

L’huile la moins chère, la Ybarra achetée chez Denner au prix de 7,95 francs le litre, n’a pas convaincu non plus. Et pour cause: elle ne serait, aux yeux et papilles des testeurs, «pas pure».

Lidl conteste l’évaluation

Le distributeur Lidl a déclaré à la radio-télévision suisse (SRF) ne pas comprendre cette évaluation. Lors d’un contrôle d’authenticité effectué par un organisme allemand, le produit décrié s'est avéré conforme aux exigences.

Dans l'ensemble, la plupart des produits ont été favorablement évalués. L’analyse démontre qu’un prix légèrement plus élevé vaut la peine pour une huile d’olive de qualité supérieure.

Voici l’intégralité de l’évaluation (slideshow en allemand):

1 / 15 (DE) - Classement des huiles d'olive extra vierges L'huile d'olive Manor, mention «très bien»

(ysc/cst)