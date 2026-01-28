Coop rappelle plusieurs aliments pouvant contenir des «corps étrangers»
Coop rappelle des aliments susceptibles de renfermer des fragments de métal. Eu égard au risque sanitaire, la consommation de ces produits est à proscrire.
Attention: si vous avez fait vos courses chez Coop ce mardi 28 janvier, vérifiez vos achats. Le géant de la grande distribution vient d'alerter sur plusieurs aliments susceptibles de contenir des fragments métalliques.
En raison du danger pour la santé, ces produits ne doivent en aucun cas être consommés et doivent être rapportés en magasin.
Ils étaient en vente dans l'ensemble du réseau: supermarchés Coop, Coop to go, Coop City, Coop Pronto et Jumbo.
Les produits concernés sont:
- Persil haché Betty Bossi, 20 grammes;
- Protein Salad Freshly Made, 325 grammes;
- Protein Salad Betty Bossi, 325 grammes;
- Crevettes Butterfly à l'ail (préemballées);
- Crevettes à l'ail Tail on (préemballées);
- Rôti du dimanche (préemballé).
La direction de la Coop souligne encore que les produits concernés ont d'ores et déjà été retirés de la vente.
Elle rappelle aussi que la marchandise achetée peut être rapportée dans n’importe quel point de vente. L'ensemble sera remboursé. (svp)
