Dans son discours de Nouvel An, le président Cassis se veut rassembleur

Image: EPA

Pour le nouveau président de la Confédération, l'esprit de cohésion et l'amour de la diversité doivent nous aider à relever les défis de 2022

Dans son discours de Nouvel An, le nouveau président de la Confédération Ignazio Cassis a mis en avant la diversité de la Suisse. A la fois richesse et défi, elle fait la force du pays. Le Conseil fédéral est à l'écoute de tous malgré les divisions nées du Covid-19, à l'heure ou Omicron frappe. Il a déclaré, dans son allocution du Nouvel An à la radio et à la télévision:

«Où que vous viviez et quelle que soit la langue dans laquelle vous vous exprimez, que vous soyez jeune ou moins jeune, vacciné ou non, le Conseil fédéral est à votre écoute».

Le gouvernement comprend vos préoccupations et vos craintes, a-t-il ajouté.

La pandémie de coronavirus continue de mettre le pays à rude épreuve. «Elle nous rend vulnérables et elle est porteuse d'insécurité. Parfois, aussi elle nous isole», a poursuivi le président:

«Mais la pandémie ne nous divisera pas»

Le Conseil fédéral s'engage toujours pour l'intérêt général de la Suisse et de sa population. Villes ou campagnes, palmiers du Tessin ou glaciers des Alpes, expériences et mentalités diverses: «Malgré ces différences, ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous sépare», selon le Tessinois.

A propos du passage du pouvoir... Publicité Sur Twitter, la Suisse a deux présidents, mais tout va bien

Mais cette pluralité linguistique, culturelle, religieuse et politique constitue aussi un défi. Elle oblige à des compromis. Ignazio Cassis souhaite que la Suisse puisse vivre cette diversité avec davantage de profondeur, dans le respect des différences d'opinions.

«En ces temps marqués par un fort risque de polarisation, il importe plus que jamais de se rappeler ce qui nous unit, ce qui contribue à notre cohésion nationale. Ensemble, nous sommes la Suisse», a lancé le président de la Confédération qui a fait sensation avec sa photo hier 👇.

(jah/ats)