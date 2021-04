Suisse

Covid-19

Covid: Berset veut autoriser des manifestations de 1000 personnes



Berset veut autoriser les manif' jusqu'à mille personnes dès juillet

Le ministre de la Santé met sur pieds un plan de bataille pour permettre d'ici septembre des manifestations de 5000 personnes. Mais ce beau projet est suspendu à l'évolution de la pandémie.

Image: AP

Le ministre de la Santé, Alain Berset, souhaite autoriser les manifestations jusqu'à mille personnes à partir du mois de juillet, rapporte le SonntagsBlick. Selon le journal, le Département de l'intérieur veut soumettre, mercredi, au Conseil fédéral un concept d'ouverture pour les grandes manifestations. Les cantons seront ensuite consultés.

D'après une première ébauche, les événements réunissant jusqu'à mille personnes seraient possibles, de début juillet à fin août. La jauge serait ensuite portée à 5000 personnes début septembre. Cependant, la planification concrète de toiut cela dépend de l'évolution de la pandémie.

Une nouvelle qui devrait plaire au président de la Conférence des gouvernements cantonaux, Christian Rathgeb, qui plaide dans la SonntagsZeitung pour que la Confédération offre la perspective de nouvelles ouvertures. Il ajoute qu'il est essentiel que de nombreuses personnes soient vaccinées rapidement et que les tests soient étendus:

«Ensuite, d'autres assouplissements, par étapes, seront certainement réalisables prochainement.»

Christian Rathgeb releve, par ailleurs, la population et l'économie ont besoin de telles perspectives pour que les mesures prises continuent d'être acceptées. Si les prochaines mesures d'ouverture n'arriveront pas avant mai, précise le journal, en se référant au Département de la Santé, Les terrasses, cinémas et fitness rouvriront lundi 19 avril. On vous explique tout ici:

Un rassemblement de 5000 personne en temps de Covid? Barcelone avait testé en mars dernier et ça ressemblait à ça: 1 / 9 Un concert réunit 5000 personnes à Barcelone source: sda / emilio morenatti

(ats/jah)

