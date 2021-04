Suisse

Saint-Gall

«Que pensez-vous des jeunes qui grognent contre les restrictions Covid?»



Beaucoup de jeunes en ont marre des restrictions Covid et le font savoir parfois violemment, comme à Saint-Gall le week-end dernier. D'autres choisissent d'écrire au Conseil fédéral pour demander des assouplissements. Egoïsme? Impatience? watson a tendu le micro aux plus de 40 ans.

Fêtes interdites, scolarité et formation chamboulées ou encore disparition des petits jobs: les jeunes Suisses montrent leur ras-le-bol général. Alors que la police sédunoise a dû disperser quelques 300 jeunes fêtards au début du mois dans la capitale valaisanne, Saint-Gall a déjà connu trois soirées encore plus agitées. Les rassemblements de jeunes saint-gallois les 26 mars, 3 et 4 avril ont parfois généré de violents conflits avec la police et des dégâts s'élevant jusqu'à 50'000 francs dans l'espace public.

«Nous faisons face à une situation de conflit social»

Et vous? Qu'en pensez-vous? Ces jeunes n'ont qu'à patienter, ce n'est pas compliqué de rester tranquille à la maison! Heureusement que les jeunes râlent, peut-être que grâce à eux nous retrouverons la liberté. Ce n'est pas en se rassemblant qu'on arrêtera la pandémie. Qu'ils agissent autrement! Elle raconte quoi leur lettre adressée au Conseil fédéral? Quel courage et quelle fougue! Ah la jeunesse... Elle sauvera le monde!

