Le Covid revient: vaccins et autotests sont-ils toujours efficaces?

De nouveaux variants du Covid ont commencé à fleurir dans nos contrées. Les cas augmentent, mais restent à un niveau bas, et questionnent également la validité des autotests qui traînent depuis l'hiver dernier dans vos armoires.

L'été est terminé, l'automne approche - et les salles d'attente des cabinets médicaux se remplissent rapidement de patients qui reniflent et toussent. Mais il ne s'agit pas toujours d'un rhume commun. En effet, le nombre de cas de Covid-19, après une baisse temporaire en août, augmente à nouveau nettement - mais à un niveau toujours bas.

Cependant, personne ne peut dire combien de personnes sont réellement infectées par le SRAS-CoV-2, car il n'existe plus de campagnes de dépistage à grande échelle. De plus, depuis début 2023, les coûts des tests Covid ne sont plus pris en charge par la Confédération. Quoi qu'il en soit, presque toutes les personnes en Suisse disposent d'une certaine immunité de base contre le Covid-19, ce qui a pour conséquence que les évolutions graves sont devenues nettement plus rares.

Les nouveux variants de virus dominent

Le Covid-19 n'est pas pour autant inoffensif. De nombreuses personnes infectées ne souffrent que d'une maladie légère et passagère ou sont même asymptomatiques. Mais le virus continue de provoquer des hospitalisations, des impacts à long terme et même des décès. De plus, l'effet protecteur du vaccin s'estompe avec le temps et l'immunité acquise par les infections précédentes diminue également. Les personnes vulnérables sont de toute façon à risque. De plus, deux nouvelles variantes du virus sont en circulation, qui remplacent à vue d'œil les anciennes variantes du SRAS-CoV-2.

Voici un graphique de l'ETHZ pour la ville de Genève (GE). Prévalence des variants viraux JN.1 (turquoise), KP.2 (brun foncé) et KP.3 (brun clair) de novembre 2023 à septembre 2024, selon les données des eaux usées. Entre-temps, les souches K.2 et plus encore K.3 dominent. Image: ETHz/eawag

Les nouveaux variants KP.3 et KP.2 sont des descendants directs de JN.1, qui a provoqué une grande vague de Covid l'hiver dernier, et proviennent, comme JN.1, de la grande famille des variants omicron. Ils appartiennent à un groupe de souches de SRAS-CoV-2 appelées «FLiRT»; cet acronyme désigne une combinaison de mutations dans la protéine spike de ces virus. La protéine spike permet au virus de s'arrimer aux cellules de l'organisme. Les modifications provoquées par les mutations font que nos défenses immunitaires se lient moins bien à ces virus pour les neutraliser.

Cependant, rien n'indique actuellement que ces variants provoquent des infections plus graves ou des symptômes différents de ceux des souches virales ayant déjà circulé auparavant.

Représentation du SRAS-CoV-2 avec la protéine caractéristique Spike. C'est ainsi que le virus se fixe aux cellules de l'organisme. Image: Shutterstock

Les vaccins protègent-ils encore contre les nouveaux variants?

Les personnes entièrement vaccinées contre la maladie ou qui en ont souffert possèdent des anticorps capables de neutraliser le virus. Cette immunité diminue toutefois au fil du temps, car les souches virales mutantes, comme les variants FLiRT, échappent plus facilement à ces anticorps.

Une étude publiée en mai 2024 montre par exemple que le rappel de 2023 a empêché environ la moitié des infections quatre semaines après la vaccination. Après dix semaines, la protection est tombée à environ un tiers de toutes les infections. La protection contre les évolutions graves de la maladie - l'objectif principal de la vaccination - s'affaiblit également, mais plus lentement: elle est passée de 67 à 57% après dix semaines.

Il n'existe pas encore de vaccin adapté aux nouveaux variants. Pour cet automne et cet hiver, les fabricants ont mis au point des vaccins actualisés, mais comme toujours, ils sont en retard sur le virus. Ainsi, le vaccin actuel de BioNtech a été adapté au variant JN.1, qui a également dominé en Suisse au premier semestre, mais qui a maintenant été remplacé par les variants FLiRT K.2 et K.3. Le nouveau vaccin devrait néanmoins offrir une meilleure protection que les anciens vaccins, car K.2 et K.3 sont des dérivés de JN.1.

L'efficacité clinique des vaccins actualisés ne pourra toutefois être évaluée qu'après leur utilisation, probablement au cours de la saison actuelle des refroidissements et du Covid, comme l'écrit l'Institut Robert Koch (RKI). L'expérience des années précédentes a toutefois montré que les nouveaux vaccins adaptés présentaient une efficacité supérieure d'environ 10% à celle des vaccins utilisés précédemment, en comparaison directe.

Les tests Covid fonctionnent-ils toujours ?

Il existe deux principaux types de tests pour la détection du SRAS-CoV-2: le premier, appelé test PCR (PCR signifie «Polymerase Chain Reaction»), détecte le virus avec une précision de plus de 95% et est donc considéré comme «l'étalon-or des tests de coronarographie». La grande majorité des tests sont aujourd'hui réalisés dans un cabinet médical ou une clinique; l'évaluation est effectuée dans un laboratoire. Dans le cas du test PCR, un échantillon est prélevé sur les muqueuses des voies respiratoires et le matériel génétique du virus est amplifié à l'aide de la PCR, de sorte que même des quantités infimes de matériel génétique suffisent pour les tests génétiques.

L'autre type est un test antigène, communément appelé test rapide, disponible en pharmacie sans ordonnance. Les tests antigènes ne détectent pas les anticorps produits par la personne infectée, ce ne sont donc pas des tests d'anticorps. Ils détectent plutôt des protéines spécifiques de l'enveloppe du virus. Ces tests sont relativement bon marché et peuvent être utilisés par des personnes non formées. Le résultat est disponible après environ 15 minutes. Ils sont toutefois moins précis que les tests PCR, en particulier dans la phase précoce d'une infection, lorsque la charge virale est encore faible, ou en cas d'infection asymptomatique.

Test rapide avec résultat positif. Les tests antigènes sont moins fiables que les tests PCR. Image: NurPhoto

Jusqu'à présent, rien n'indique que les tests antigéniques et PCR ne peuvent plus détecter les nouvelles souches virales. Les premières études ont apporté des preuves limitées que les nouveaux variants FLiRT sont également détectés. Pour les tests antigènes, cela est dû au fait que la nucléocapside (protéine N) qu'ils détectent n'a pratiquement pas changé au cours des trois dernières années - contrairement à d'autres parties du virus qui ont subi de nombreuses mutations, notamment la protéine Spike.

Les tests basés sur la PCR, quant à eux, sont régulièrement contrôlés par les laboratoires cliniques quant à leur performance. De nombreux tests PCR détectent à la fois la protéine N et la protéine Spike, ils fonctionnent donc également lorsque la protéine S change en présence de nouveaux variants.

Les autotests de l'année dernière sont-ils encore utilisables?

Que faire des tests rapides de l'hiver dernier qui traînent éventuellement quelque part - peut-on encore les utiliser? En principe, si la date d'expiration n'est pas encore atteinte, rien ne s'y oppose. Les tests rapides portent généralement deux dates: la date de fabrication et la date de péremption.

Si les autotests sont conservés correctement, ils peuvent être utilisés jusqu'à cette dernière date; en règle générale, la durée de conservation est d'un an.

Les tests rapides ne doivent pas être conservés au réfrigérateur ; la différence avec la température ambiante a un effet particulièrement négatif sur le liquide de test. Image: keystone

Toutefois, ce délai peut être raccourci si les tests sont conservés dans un environnement trop chaud; les fabricants recommandent généralement un stockage entre 5 et 30 degrés. Les tests ne doivent pas non plus être exposés aux rayons directs du soleil. Ils ne doivent pas non plus être conservés au réfrigérateur. En effet, lorsqu'ils sont utilisés, il ne devrait pas y avoir une grande différence entre la température ambiante et la température du kit de test, sinon les résultats risquent d'être faussement négatifs. Les produits chimiques utilisés pour le test sont par ailleurs sensibles, alors que les bâtonnets ouatés se conservent presque indéfiniment.

Peut-on encore utiliser des autotests périmés?

Même si la date de péremption est dépassée, les tests rapides ne deviennent pas immédiatement inutilisables. Selon certains experts, s'ils sont conservés à température ambiante, ils se conservent encore deux à trois mois après la date d'expiration, mais certainement pas plus longtemps. En revanche, Swissmedic ne recommande pas l'utilisation de tests périmés, et d'autres spécialistes ont tendance à les déconseiller. Surtout si l'on soupçonne sérieusement d'avoir contracté une infection. Dans ce cas, il vaut mieux investir dans un nouveau kit de test pour être sûr de ne pas se tromper.