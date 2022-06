Première accélération de décès du Covid en un mois

Omicron reste le variant le plus identifié avec 97% des séquençages sur un mois. Plus de 6,3 millions de personnes ont succombé au total au Covid depuis le début de la pandémie. Environ 535 millions ont été infectées. (ats/mndl)

De même, le nombre de nouveaux cas a augmenté la semaine dernière, de plus de 7%. Par région, la situation est difficile dans une partie de l'Asie et en Méditerranée orientale, où l'extension s'établit à près de 40% et près de 60%. Celle-ci est moins importante sur le continent américain. Un recul est observé dans les autres régions, notamment de 8% en Europe .

Politique de bagages et annulations: voici ce qui vous énerve chez Easyjet

En mai dernier, la compagnie aérienne low cost annulait jusqu'à 400 vols dans toute l'Europe, en plein week-end de l'Ascension. Nous avons voulu savoir ce que vous en pensiez👇.

C'est l'été dans quelques jours, et les grandes chaleurs pointent le bout de leur nez un peu partout en Europe. Et si vous en avez ras-le-bol des lacs suisses et des piscines municipales, vous ferez sûrement partie de ceux qui achètent last minute, ou pas, un billet Easyjet en direction des plages méditerranéennes. Eau turquoise et sable fin, vous voilà!