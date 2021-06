Suisse

Covid-19

Covid: la Task force scientifique est chamboulée



Voici le nouveau visage de la Task Force et les changements prévus

Nouvelle composition, réduction des effectifs, nouvelle directrice: l'organisation de la task force scientifique connaît un tas de changements. Petit résumé.

L'organisation de la task force de la Confédération est chamboulée. Elle verra sa taille réduite d'ici l'été et changera de responsable. Martin Ackermann, 50 ans, son directeur actuel, transmettra ainsi le flambeau à la professeure Tanja Stadler, 40 ans.

La raison invoquée pour justifier ces changements? L’amélioration de la situation épidémiologique qui requière des adaptations. Et pour cause. Le programme de vaccination suisse progresse rapidement et la situation épidémiologique évolue dans le bon sens.

Pour en savoir plus: 3 questions pour comprendre le retrait de la task force de l'OFSP

Ce qui change pour la task force

Le nombre de membres sera réduit avec le début de la nouvelle phase. La composition de la Task Force scientifique à partir de l’été 2021 est en cours de discussion. Elle demeurera, toutefois, interdisciplinaire, et continuera à fournir des résultats scientifiques et à conseiller les autorités.

Le professeur Martin Ackermann en transmettra la direction à la professeure Tanja Stadler. Le passage de témoin aura lieu dès lors que le Conseil fédéral annoncera la «phase de normalisation», qui entrera en vigueur lorsque tous les adultes qui souhaitent le faire auront été entièrement vaccinés.

Qui est Tanja Stadler?

Tanja Stadler est professeure au département de sciences et d’ingénierie des biosystèmes de l’EPF Zurich sur son site de Bâle. Membre de la Task Force depuis sa création, elle est membre puis cheffe du groupe d’expert sur les données et la modélisation. Avec ses collègues, elle a aussi fourni des idées novatrices pour lutter contre le Covid.

«La Suisse est en bonne voie pour surmonter la pandémie. Mais nous devons toutes et tous rester vigilants. Nous ne savons pas par exemple comment les nouvelles mutations du virus affecteront l’efficacité de la vaccination. Tanja Stadler connaît le coronavirus et ses variantes comme personne d’autre et est donc la personne idéale pour guider la Task Force dans la prochaine phase.»

Ses solides relations avec les groupes de recherche en Suisse et à l’étranger, avec la politique suisse et avec l’administration fédérale seront un atout majeur dans la phase à venir de la pandémie. Elle prendra les rênes de la Task Force scientifique jusqu’à la fin de l’année.

Quelle suite pour Martin Akermann ?

Image: KEYSTONE

Le professeur Martin Ackermann continuera à soutenir le comité, mais dans une moindre mesure, afin de se consacrer à nouveau pleinement à son travail à l’EPF Zurich et à l’Institut fédéral des sciences et technologies de l'eau ainsi qu’à son groupe de recherche après une année intense. (ats/hkr)

