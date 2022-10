Les masques ne seront pas obligatoires dans les trains pour l'instant

Dans son communiqué, la CDS estime que chacun peut se protéger et protéger les autres, même sans directives officielles.

«Après une augmentation du nombre de cas, on observe depuis peu des signes de stagnation des déclarations», relève la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) dans un communiqué jeudi. Son comité directeur n'entrevoit pas de signe de surcharge du système de santé ou d'aggravation de la situation épidémiologique.

Masque dans les transports, certificat covid, télétravail...? Au vu de la hausse des infections par le coronavirus au sein de la population suisse, les directeurs et directrices cantonaux de la santé se prononceront sur les mesures anti-covid à adopter pour la saison froide jeudi.

Les feuilles tombent et les masques réapparaissent. Chronique covidienne automnale, chapitre I. Car oui, de nombreux chapitres risquent bien de se succéder en saison froide, sur le front de l'un des virus les plus combattus de la planète. Et la Suisse ne fait pas exception. Depuis le début du mois d'octobre, le pays a enregistré une flambée de cas testés positifs au Covid.