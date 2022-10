Pour l'heure, aucune de ces mesures n'est encore décidée et l'échéance de ces dernières sont encore inconnues. Mais le port du masque ne devrait pas être avalisé ce jeudi, selon 24 Heures . De plus, les mesures du plan Covid-19 des cantons...

Du côté des cantons, on mise sur la prudence. Le comité directeur de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) statuera, jeudi, sur la réintroduction de plusieurs mesures de protection. Le masque dans certains espaces pourrait bien être une première option.

Les feuilles tombent et les masques réapparaissent. Chronique covidienne automnale, chapitre I. Car oui, de nombreux chapitres risquent bien de se succéder en saison froide, sur le front de l'un des virus les plus combattus de la planète. Et la Suisse ne fait pas exception. Depuis le début du mois d'octobre, le pays a enregistré une flambée de cas testés positifs au Covid.

On vous a sondés sur les pénuries et vous êtes (un peu) stressés

Tout savoir sur la prochaine éclipse solaire en Suisse (c'est bientôt)

Le 25 octobre prochain aura lieu la 16e éclipse solaire du 21e siècle. Mais pourquoi est-elle si spéciale? Elle aura lieu en milieu de journée et sera visible depuis la Suisse et presque tous les continents.

Reprenons les bases, une éclipse solaire a lieu lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil. Quand l'alignement entre les trois astres est parfait, on parle d'éclipse totale. Lorsqu'il ne l'est pas et que la lune passe un peu trop en dessous ou au-dessus de l'alignement de la Terre et du Soleil, on parle alors d'éclipse partielle. C'est ce qui se passera le 25 octobre 2022.