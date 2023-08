Après des mois de taux d'infection très faibles, la transmission du Covid a fortement augmenté dans certains pays européens. Image: Shutterstock

Un nouveau variant Covid se propage: «nous observons une hausse en Suisse»

Le sous-variant d'Omicron Eris se propage dans le monde. En Suisse, les autorités se préparent, constatant une augmentation de la présence du virus dans les eaux usées.

Bruno Knellwolf / ch media

A partir du 1er septembre, il ne sera plus possible de délivrer des certificats Covid en Suisse et les applications correspondantes seront retirées des app stores. Pendant ce temps-là, le Royaume-Uni a décidé de ressortir les masques de protection des tiroirs. Ils seront à nouveau portés, car le variant EG.5.1 d'Omicron inquiète de nombreux Britanniques.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé cette semaine le variant nommée «Eris» à un niveau supérieur de danger. Digne d'intérêt, mais tout de même pas «préoccupant». EG.5 est désormais le variant prédominant aux Etats-Unis et représente une part croissante des causes d’infection au coronavirus dans le monde, notamment en Chine. En parallèle, le variant Omicron FL 1.5.1, surnommé Fornax, commence lui aussi à se répandre dans certaines régions des Etats-Unis.

Moins bien reconnu par le système immunitaire

«Les sous-variants d'EG.5 portent en eux de nouvelles mutations qui contribuent à contourner l'immunité acquise», explique Simon Ming, de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Ce que confirme Johannes Nemeth, de l'Hôpital universitaire de Zurich:

«Des indices mènent à penser que ce variant est moins bien reconnu par notre système immunitaire» Johannes Nemeth, Hôpital universitaire de Zurich

A cela s'ajoute le fait que l'immunité de la population diminue au fil du temps, que ce soit après une longue période sans vaccination ou quand le taux d'anticorps après une infection au coronavirus diminue, souligne Simon Ming.

«Ces deux facteurs pourraient conduire à une augmentation des cas de Covid dans les semaines à venir» Simon Ming, OFSP

C'est également l'avis du Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (CEPCM). Après des mois de taux d'infection très faibles, la transmission du virus a fortement augmenté dans certains pays européens. D'une part pour les raisons évoquées par l'OFSP, mais aussi en raison de grands rassemblements les jours de fête. Mais une autre raison est intéressante...

Barbenheimer en cause?

L'autre sujet de préoccupation est... «Barbenheimer». Les films «Barbie» et «Oppenheimer» ont en effet abondamment rempli les salles de cinéma ces derniers temps.

En Suisse, la charge virale marquée du Covid dans les eaux usées est encore à un niveau bas dans la plupart des stations d'épuration.

«Mais nous observons une tendance à la hausse depuis la mi-août» Simon Ming, OFSP

La part d'EG.5 se situerait désormais entre 20 et 40% dans les stations d'épuration des eaux usées.

Le vairant Eris est en Suisse depuis février

Selon l'OFSP, EG.5 a été détecté pour la première fois en Suisse en février 2023. Depuis le début de l'été, ce variant et ses sous-genres, à la croissance rapide, sont surveillés de manière plus rigoureuse. Simon Ming se veut rassurant:

«Rien n'indique qu’EG.5 provoque des complications plus graves que les variants précédents d'Omicron» Simon Ming, OFSP

«Ce variant semble présenter un avantage en termes de réplication, mais il n'existe actuellement aucune indication d'une charge de morbidité plus élevée», souligne l'infectiologue Johannes Nemeth. Il n'y a pas eu jusqu'à présent d'augmentation des hospitalisations dans les hôpitaux suisses.

Moderna est sur le coup

Du côté des pharmas, le fabricant de vaccins Moderna est armé et se prépare à la vaccination d'automne. Pour ce faire, l'entreprise américaine a produit un vaccin ARNm adapté contre les variants EG.5 et FL.1.5.1. Les données d'une étude clinique réalisée pour l'occasion montrent une augmentation significative des anticorps neutralisants contre ces variants.

«La réponse immunitaire robuste contre Eris et Fornax signifie que les nouveaux vaccins pourraient combattre ces menaces émergentes du Covid», pointe Stephen Hoge, président de Moderna. L'entreprise a déposé une demande d'autorisation auprès de l'agence américaine des médicaments (FDA) et de l'agence européenne des médicaments (EMA). Une fois l'autorisation obtenue, suffisamment de vaccins pourront être à disposition à l'automne. En ce qui concerne la vaccination, Johannes Nemeth confie:

«Actuellement, l'OMS estime que le risque pour le public est faible» Johannes Nemeth, Hôpital universitaire de Zurich

Indépendamment des variants qui circulent actuellement, un système immunitaire sain et, idéalement, une immunité préexistante sont toujours très importants. «C'est pour cette raison que nous continuons à recommander les vaccinations pour les populations à risque», conclut l'infectiologue suisse.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich