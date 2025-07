Féminicides: Beat Jans veut plus de bracelets électroniques

Par ailleurs, il est prévu de former davantage de spécialistes afin de renforcer la prévention de la violence dans les phases de séparation, comme l'a indiqué le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes en juin. Enfin, l'introduction d'une analyse systématique des cas de féminicides est également envisagée.

L’Espagne sert de modèle pour la Suisse en matière de surveillance et d’alarme contre les violences faites aux femmes. Beat Jans s’est lui-même rendu à Madrid pour s’informer sur les mesures de protection. Il estime qu’avec des lois efficaces et des outils technologiques, la Suisse peut elle aussi mieux protéger les victimes.

Le ministre de la Justice Beat Jans recommande un recours accru au bracelet électronique et à un système d’alarme pour surveiller les auteurs de violences envers les femmes. En Suisse, 18 femmes et filles ont été tuées par des hommes durant le premier semestre 2025.

Ce mal gênant touche une majorité d'hommes

Avec les températures élevées actuelles, il peut être particulièrement dangereux de ne pas boire suffisamment par crainte d'un petit accident urinaire. Tilmann Möltgen, médecin suisse, nous explique ce qu'est l'incontinence, quand consulter, et comment soigner ce trouble.

Il devrait faire jusqu'à 34 degrés mercredi en Suisse, et avec cette chaleur étouffante, le corps est mis à rude épreuve. Encore plus que d'habitude, il convient de s'hydrater abondamment. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande un minimum d'1,5 litre de liquide par jour, de préférence non sucré et bien sûr sans alcool.