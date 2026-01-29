ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Crans-Montana:l’enquête cible le chef du service de sécurité

L&#039;un des anciens chargés de sécurité de la commune de Crans-Montana sera auditionné le 9 février par le Ministère public valaisan (archives).
Drame du Constellation: l’enquête pénale dépasse les seuls exploitants.Keystone

Une quatrième personne sous enquête dans l'incendie de Crans-Montana

L’enquête pénale sur l’incendie du bar Le Constellation s’élargit à un responsable communal, sur fond de contrôles absents.
29.01.2026, 10:4029.01.2026, 10:44

L’enquête pénale sur l’incendie du bar Le Constellation, survenu dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, continue de s’élargir. Une quatrième personne est désormais mise en cause: l’actuel responsable du service de sécurité publique de la commune, selon des informations concordantes de BFMTV et de la RTS.

En effet, après les poursuites contre Jacques et Jessica Moretti, patrons de l’établissement sinistré, et l'ouverture d'une procédure pénale contre l’ancien chargé de la sécurité de la commune (en poste lors des contrôles en 2018 et 2019), l’enquête vise désormais l’actuel chef de la sécurité publique de Crans-Montana.

Un ex-chargé de sécurité de Crans-Montana visé par la procédure pénale

La RTS précise qu'il sera auditionné en qualité de prévenu par les procureures chargées du dossier.

Selon les informations recueillies par le Pôle enquête de la RTS, cette audition est liée à l’absence de contrôles du bar Le Constellation depuis 2019. Or, comme nous le savons depuis le début de cette enquête, un contrôle de ce type aurait dû être effectué chaque année par la commune, conformément aux pratiques en vigueur.

Le commune n'est pas considérée comme une victime

Par ailleurs, la RTS indique que le Ministère public valaisan a rejeté, dans une ordonnance datée du 27 janvier, la demande de la commune de Crans-Montana visant à être reconnue comme partie à la procédure pénale. Cette décision peut encore faire l’objet d’un recours dans un délai de dix jours.

Un ex-chargé de sécurité de Crans-Montana visé par la procédure pénale

A ce stade de la procédure, l’ensemble des personnes mises en cause bénéficient de la présomption d’innocence. L’enquête se poursuit afin d’établir les éventuelles responsabilités dans ce drame. (jah)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Il gèle aux chutes du Niagara
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici ce que révèle l'autopsie de l'une des victimes italiennes
Après l’incendie de Crans-Montana, le Ministère public valaisan n’a, dans un premier temps, pas jugé nécessaire de pratiquer des autopsies. Le parquet de Rome a ouvert sa propre procédure et livre ses premiers résultats.
Emanuele Galeppini a découvert très jeune sa passion pour le golf. Il a tapé ses premières balles au club de Rapallo, près de Gênes, où il a grandi avec sa famille. Son talent n’est pas passé inaperçu bien longtemps.
L’article