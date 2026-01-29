Drame du Constellation: l’enquête pénale dépasse les seuls exploitants. Keystone

Une quatrième personne sous enquête dans l'incendie de Crans-Montana

L’enquête pénale sur l’incendie du bar Le Constellation s’élargit à un responsable communal, sur fond de contrôles absents.

L’enquête pénale sur l’incendie du bar Le Constellation, survenu dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, continue de s’élargir. Une quatrième personne est désormais mise en cause: l’actuel responsable du service de sécurité publique de la commune, selon des informations concordantes de BFMTV et de la RTS.

En effet, après les poursuites contre Jacques et Jessica Moretti, patrons de l’établissement sinistré, et l'ouverture d'une procédure pénale contre l’ancien chargé de la sécurité de la commune (en poste lors des contrôles en 2018 et 2019), l’enquête vise désormais l’actuel chef de la sécurité publique de Crans-Montana.

La RTS précise qu'il sera auditionné en qualité de prévenu par les procureures chargées du dossier.

Selon les informations recueillies par le Pôle enquête de la RTS, cette audition est liée à l’absence de contrôles du bar Le Constellation depuis 2019. Or, comme nous le savons depuis le début de cette enquête, un contrôle de ce type aurait dû être effectué chaque année par la commune, conformément aux pratiques en vigueur.

Le commune n'est pas considérée comme une victime

Par ailleurs, la RTS indique que le Ministère public valaisan a rejeté, dans une ordonnance datée du 27 janvier, la demande de la commune de Crans-Montana visant à être reconnue comme partie à la procédure pénale. Cette décision peut encore faire l’objet d’un recours dans un délai de dix jours.

A ce stade de la procédure, l’ensemble des personnes mises en cause bénéficient de la présomption d’innocence. L’enquête se poursuit afin d’établir les éventuelles responsabilités dans ce drame. (jah)