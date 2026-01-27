Une porte au rez-de-chaussée était verrouillée au Constellation. Keystone

Le cuisinier accusé par les Moretti sort du silence

Interrogés par la Justice, les gérants du Constellation ont rejeté sur l'un de leurs anciens employés la responsabilité d'une porte verrouillée au rez-de-chaussée du bar. Joint par Le Parisien, celui-ci se défend.

Elle est au coeur de l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana. Présentée comme une «porte de service» par le couple Moretti, une issue, située au rez-de-chaussée du Constellation, était verrouillée de l'intérieur la nuit du drame.

Accompagné de proches, c'est Jacques Moretti qui l'a débloquée lors de son arrivée sur les lieux. Derrière elle, il avait retrouvé plusieurs corps inanimés, dont celui de Cyane, une serveuse qu'il assure considérer comme sa «belle-fille».

Pour ce qui est de la responsabilité de cette porte verrouillée, les deux gérants ont un coupable tout trouvé: aux enquêteurs, ils ont affirmé que c'était un employé saisonnier, venu apporter des glaçons, qui en aurait fermé le loquet.

Les Moretti ont assuré que de leur côté, la consigne avait été donnée de toujours laisser cette issue ouverte.

Les caméras de surveillance «fonctionnaient»

Le Parisien a retrouvé la trace du collaborateur accusé. Il est présenté comme un cuisinier travaillant dans un autre établissement du couple.

La nuit du Nouvel An, il lui avait en effet été demandé d'apporter des glaçons au Constellation. Il indique être reparti «trente secondes avant le départ du feu».

«Je n’étais pas en service, à ce moment précis, on m’a demandé un coup de main, je l’ai fait» Le cuisinier au Parisien

Le Français dément formellement les accusations des Moretti, dont il n'avait jusqu'ici pas connaissance. Il raconte au Parisien qu'on lui avait demandé lors des faits de sortir «par une porte côté bar», issue dont il n'a pas réussi à «ouvrir le verrou».

«Je n’ai donc pas fermé une porte déjà fermée»

Le cuisinier en veut pour preuve les caméras de surveillance «qui fonctionnaient» à ce moment-là.

Il n'est pas en fuite

Après le drame, le jeune homme est rentré en France. Il réfute toutefois toute fuite, ce dont le charge également Jacques Moretti.

Auprès du Parisien, il évoque des collègues, des amies et le fait qu'il lui était trop dur de «fermer les yeux et de voir des sourires innocents».

Malgré leurs accusations, le cuisinier n'accable pas pour autant ses anciens employeurs. «Personne n’aurait pu imaginer, prévoir ce genre de chose», tempère-t-il.

Une «issue de secours»

Pour l'heure, le mystère reste donc entier autour de la petite porte du rez-de-chaussée, qui concentre toute l'attention des enquêteurs. Selon Le Parisien, elle porte désormais les scellés de la police cantonale valaisanne.

Le journal français a pu s'en procurer un cliché ainsi que consulter des documents officiels à son sujet. Dans ceux-ci, elle est clairement définie comme une «issue de secours». (jzs)