Des employés du Constellation vont être entendus en France

Le bar &quot;Constellation&quot; n&#039;avait subi aucun contrôle incendie depuis juin 2019 (image d&#039;illustration).
Le drame du Constellation, à Crans-Montana, a fait 41 morts à Nouvel An.Keystone

Quatre Français vont être entendus par la justice de leur pays dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana. Il s'agit de trois employés du bar et d'un client, tous présents au moment des faits.
24.02.2026, 11:1424.02.2026, 11:14

Dans le cadre du drame de Crans-Montana, une commission rogatoire sera prochainement envoyée au parquet de Paris par le pool de procureures valaisan en charge de l'affaire. Elle concerne en l'audition de quatre ressortissants français, par les autorités judiciaires hexagonales.

Les magistrats valaisans effectueront prochainement cette démarche qui concerne trois des employés du bar Le Constellation présents au moment de l'incendie et un client, également sur les lieux le 1er janvier. Tous sont de nationalité française et vivent actuellement dans leur pays. D'où la demande d'entraide du parquet sédunois.

Constellation: la procureure répond aux critiques

«Nous avons accordé un délai aux avocats pour qu'ils puissent poser leurs questions supplémentaires», a précisé, la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud.

«Ensuite, la commission rogatoire sera envoyée»

Une première commission rogatoire a déjà été adressée aux autorités françaises. Elle concernait l'obtention de pièces en lien avec l'affaire. (jzs/ats)

