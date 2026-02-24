Des employés du Constellation vont être entendus en France
Dans le cadre du drame de Crans-Montana, une commission rogatoire sera prochainement envoyée au parquet de Paris par le pool de procureures valaisan en charge de l'affaire. Elle concerne en l'audition de quatre ressortissants français, par les autorités judiciaires hexagonales.
Les magistrats valaisans effectueront prochainement cette démarche qui concerne trois des employés du bar Le Constellation présents au moment de l'incendie et un client, également sur les lieux le 1er janvier. Tous sont de nationalité française et vivent actuellement dans leur pays. D'où la demande d'entraide du parquet sédunois.
«Nous avons accordé un délai aux avocats pour qu'ils puissent poser leurs questions supplémentaires», a précisé, la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud.
Une première commission rogatoire a déjà été adressée aux autorités françaises. Elle concernait l'obtention de pièces en lien avec l'affaire. (jzs/ats)