Le père d'une victime du Constellation s'en prend aux procureures

Une partie plaignante demande au pool de procureures de se récuser de l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana. De graves manquements sont dénoncés.

La pression monte encore d'un cran autour des procureures en charge de l'enquête sur le drame du Constellation.

Selon la RTS, l'avocat représentant le père d'une victime vient de déposer une requête de récusation des magistrates prenant part au dossier.

Cette partie plaignante dénonce de graves manquements et de graves erreurs dans leur travail, relate le média public. (jzs)

Développement suit