en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Constellation: le père d'une victime s'en prend aux procureures

Candles and flowers mark the entrance of the &quot;Le Constellation&quot; bar after the fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar and lounge, in Crans-Montana, Switzerland, Friday, January 30, 2026 ...
La pression monte encore d'un cran autour des procureures en charge de l'enquête sur le drame du Constellation.Keystone

Le père d'une victime du Constellation s'en prend aux procureures

Une partie plaignante demande au pool de procureures de se récuser de l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana. De graves manquements sont dénoncés.
06.02.2026, 14:4106.02.2026, 14:41

La pression monte encore d'un cran autour des procureures en charge de l'enquête sur le drame du Constellation.

Selon la RTS, l'avocat représentant le père d'une victime vient de déposer une requête de récusation des magistrates prenant part au dossier.

Chaos dans l'enquête sur le Constellation

Cette partie plaignante dénonce de graves manquements et de graves erreurs dans leur travail, relate le média public. (jzs)

Développement suit

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La suppression de cette taxe incite encore plus à acheter sa maison
La suppression imminente de la valeur locative devrait rendre la propriété immobilière plus attrayante en Suisse. Toutefois, il existe de fortes différences régionales.
Dans le système actuel de taxation basé sur la valeur locative, la propriété est déjà moins coûteuse que la location dans 57% des communes suisses, comme le montre une étude publiée jeudi par le prestataire de services immobiliers Wüest Partner. Après l'abolition de la valeur locative, ce chiffre devrait grimper à 71% des communes.
L’article