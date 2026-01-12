Crans-Montana: un chargé de sécurité poursuivi pour un autre incendie

ciel couvert
Crans-Montana: chargé de sécurité poursuivi pour un autre incendie

epa12641069 Families of the victims of the 2025 Kocani fire lead a candlelight vigil in solidarity with the victims of the Crans-Montana tragedy, in Kocani, North Macedonia, 10 January 2026. 40 people ...
Le drame de Crans-Montana a coûté la vie à 40 personnes.Keystone

Un incendie survenu en 2022 à proximité du Constellation vaut aujourd’hui une enquête pénale à un chargé de sécurité incendie du Haut-Plateau de Crans-Montana, selon la RTS.
12.01.2026, 16:1212.01.2026, 16:12

Un chargé de sécurité incendie du Haut-Plateau de Crans-Montana fait l’objet d’une enquête pénale pour un incendie survenu en 2022, révèle l’émission Mise au Point de la RTS. Le sinistre s’est produit à moins de 400 mètres du bar Le Constellation, frappé par un incendie qui a fait 40 morts et 116 blessé dans la nuit du Nouvel-An.

Ce 11 février 2022, un feu se déclare dans un immeuble du Haut-Plateau après qu’un propriétaire a mal éteint le sauna de son appartement. Selon un document du Ministère public valaisan consulté par la RTS, l’incendie se propage rapidement aux logements voisins. Plusieurs habitants sont intoxiqués par la fumée. L’un d’eux est grièvement atteint, souffrant notamment de complications respiratoires et d’une intoxication au monoxyde de carbone ayant nécessité «une prise en charge intensive», indique la RTS.

La justice valaisanne recadre Crans-Montana

Deux personnes sont prévenues dans ce dossier relate la média publique:

  • Le propriétaire de l’appartement.
  • Le chargé de sécurité incendie, un employé dans une commune du Haut-Plateau de Crans-Montana.

Auditionné par les enquêteurs, ce dernier admet ne pas avoir effectué les contrôles périodiques requis. Il invoque un manque de temps et de ressources: engagé à 30% pour cette fonction, il devait assurer le contrôle d’environ 1000 bâtiments sur la commune, les hôtels et les écoles étant prioritaires. Il affirme:

«Avoir fait part du manque de ressources à son supérieur hiérarchique avant l'incendie [...] Il a précisé que ses prédécesseurs n'avaient effectué aucun contrôle périodique»
Le document de justice obtenu par la RTS
Les patrons du Constellation ont connu un autre incendie en Valais

Selon le Ministère public, l’absence de contrôles aurait empêché de détecter des défauts importants, notamment l’absence de compartimentage et de matériaux résistants au feu, susceptibles de limiter la propagation du sinistre. Le chargé de sécurité est poursuivi pour incendie par négligence.

L’affaire n’a pas encore été jugée. Dans l’attente d’une décision judiciaire, le prévenu est présumé innocent. Ce cas, relance toutefois les questions sur la rigueur des contrôles incendie dans les communes du Haut-Plateau de Crans-Montana. (jah)

