pluie modérée
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

La justice valaisanne recadre la commune de Crans-Montana

From left to right, Francois Berclaz, Municipal Councillor of Crans-Montana, Nicole Bonvin Clivaz, Vice Mayor of Crans-Montana, Nicolas Feraud, Mayor of Crans-Montana, Patrick Clivaz, Municipal Counci ...
De gauche à droite, le Conseil communal de Crans-Montana: François Berclaz, Nicole Bonvin Clivaz, vice-présidente, Nicolas Féraud, président et Patrick Clivaz, le 6 janvier 2026.Image: KEYSTONE

La justice valaisanne recadre Crans-Montana

Après l’incendie meurtrier du Constellation, la justice valaisanne estime que la commune ne peut pas se constituer partie plaignante dans la procédure pénale.
12.01.2026, 14:3512.01.2026, 14:41

La commune de Crans-Montana ne devrait pas obtenir la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale ouverte après l’incendie du Constellation. Selon des informations révélées lundi par la RTS, la procureure en charge du dossier aurait fait savoir à la Municipalité qu’elle entendait refuser cette demande.

D’après le dossier pénal consulté par le Pôle enquête de la RTS, la représentante du Ministère public valaisan considérerait que la commune ne remplit pas les conditions légales pour être reconnue comme lésée. Dans un courrier daté du 5 janvier, adressé à l’avocat de Crans-Montana, elle rappellerait que la qualité de partie plaignante est réservée aux personnes dont les droits ont été directement touchés par une infraction. Or, Crans-Montana agirait en tant qu’autorité chargée de défendre l’intérêt public.

Pourquoi la situation pénale des Moretti pourrait se compliquer

Cette prise de position interviendrait après l’annonce, deux jours après le drame du 1er janvier, de la volonté unanime du Conseil communal de se constituer partie civile. Une démarche qui avait suscité de vives critiques, la commune ayant parallèlement reconnu ne pas avoir contrôlé l’établissement entre 2020 et 2025, exposant potentiellement certains de ses employés à des poursuites.

Crans-Montana reste impliquée

Toujours selon la RTS, la procureure aurait laissé cinq jours à la commune pour formuler des observations. Mais le 8 janvier, l’avocat de Crans-Montana, Gaspard Couchepin, aurait annoncé le retrait de la demande, invoquant «le respect pour les victimes», indépendamment de toute considération juridique. Ce retrait priverait la commune de la possibilité de réclamer des indemnités.

Crans-Montana ne renoncerait toutefois pas à toute implication. A défaut d’être partie plaignante, elle demanderait désormais à être reconnue comme «partie à la procédure», afin d’avoir accès au dossier et de participer aux auditions. En revanche, cette qualité ne lui donnerait pas le droit de réclamer une indemnisation pour un éventuel préjudice. A ce stade, le Ministère public ne se serait pas encore prononcé sur cette nouvelle demande, selon la RTS. (jah)

Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana

Vidéo: watson
Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
Neuchâtel et Fribourg préparent l'hommage ++ Marche blanche
3
Neuchâtel et Fribourg préparent l'hommage ++ Marche blanche
de Team watson
Il raconte pourquoi Gaza et l'Ukraine ont été cruciaux pour Crans-Montana
Il raconte pourquoi Gaza et l'Ukraine ont été cruciaux pour Crans-Montana
de Stefan Bühler, Léonie Hagen, Julian Spörri
Ils utilisent l'IA pour dénuder des mineures mortes à Crans-Montana
1
Ils utilisent l'IA pour dénuder des mineures mortes à Crans-Montana
Pourquoi certains sont haineux envers les victimes de Crans-Montana
Pourquoi certains sont haineux envers les victimes de Crans-Montana
de Sabine Kuster
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi Jacques Moretti doit être protégé
La sécurité de Jacques Moretti, mis en cause dans l'incendie du Constellation mais qui reste présumé innocent, est en jeu après le drame de Crans-Montana. L'affaire Grégory, comme la tragédie de Furiani en 1992 en Corse, montrent que certains cherchent à se faire justice au mépris de l'Etat de droit.
Le 29 mars 1985, Jean-Marie Willemin, pensant avoir affaire à l’assassin de son fils Grégory, tuait par balles Bernard Laroche, son beau-frère. L'un des grands échecs de l’affaire du petit Gregory, du nom de ce garçon de 4 ans retrouvé mort le 16 octobre 1984 dans les eaux de La Vologne, dans le département français des Vosges. Le jour de son assassinat, Bernard Laroche venait d’être remis en liberté après avoir été placé en détention provisoire.
L’article