Arthur, 16 ans, est «parti faire la fête au paradis»

Laetitia se disait «prête à tout» pour retrouver son fils, après la tragédie de Crans-Montana. Cette maman de Lutry (VD), qui était rapidement devenue le visage des nombreux proches en attentes de réponses, a annoncé la mort d’Arthur cette nuit, sur ses réseaux sociaux.

Un triste dénouement. Arthur, 16 ans, qui faisait partie des nombreux jeunes disparus depuis le tragique incendie de Crans-Montana, est décédé. C’est sa maman, Laetitia, qui a annoncé elle-même la nouvelle sur ses réseaux sociaux dans la nuit, par l’intermédiaire d’une vidéo.

«Notre Arthur est parti faire la fête au paradis. Maintenant, nous pouvons commencer notre deuil en sachant qu'il est en paix dans la lumière» Laetitia, maman d’Arthur

Depuis cette terrible nuit de la Saint-Sylvestre, Laetitia est rapidement devenue le visage des nombreux parents épris d’angoisse, dans l’attente de savoir si leurs enfants font partie des personnes décédées ou gravement blessés. Bien décidée à tout entreprendre pour retrouver son fils, cette femme de Lutry (VD) avait témoigné dans de nombreux médias du monde.

Vendredi dernier, sur LCI, elle disait par exemple faire «des appels à témoins sur les réseaux sociaux auprès de ses amis pour essayer de retrouver des stories, des vidéos, quelque chose qui pourrait me mettre sur sa trace».

Accompagnée du père d’Arthur, Laetitia s’était rendue «dans tous les hôpitaux» et a «remué ciel et terre» pour retrouver l’enfant qu’elle a «mis au monde». Dès les premières heures, le 1er janvier 2025, elle avait posté un message et une photo qui a suscité plusieurs milliers de réactions sur toute la planète.

Dans la nuit de samedi à dimanche, cette maman apprendra finalement qu’Arthur fait partie des premières victimes formellement identifiées par les autorités.

«À vous toutes et à vous tous, qui m’avez témoigné votre compassion, qui m’avez témoigné tant d’amour, qui avez partagé, qui avez relayé, je tiens d’abord à vous remercier du fond du cœur» Laetitia, sur ses réseaux sociaux dans la nuit de samedi à dimanche

Dimanche matin, alors que le travail d’identification continue, de nombreux parents sont encore dans l’angoisse et l’inconnu.

(fv)