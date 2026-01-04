Arthur, 16 ans, est «parti faire la fête au paradis»
Un triste dénouement. Arthur, 16 ans, qui faisait partie des nombreux jeunes disparus depuis le tragique incendie de Crans-Montana, est décédé. C’est sa maman, Laetitia, qui a annoncé elle-même la nouvelle sur ses réseaux sociaux dans la nuit, par l’intermédiaire d’une vidéo.
Depuis cette terrible nuit de la Saint-Sylvestre, Laetitia est rapidement devenue le visage des nombreux parents épris d’angoisse, dans l’attente de savoir si leurs enfants font partie des personnes décédées ou gravement blessés. Bien décidée à tout entreprendre pour retrouver son fils, cette femme de Lutry (VD) avait témoigné dans de nombreux médias du monde.
Vendredi dernier, sur LCI, elle disait par exemple faire «des appels à témoins sur les réseaux sociaux auprès de ses amis pour essayer de retrouver des stories, des vidéos, quelque chose qui pourrait me mettre sur sa trace».
Accompagnée du père d’Arthur, Laetitia s’était rendue «dans tous les hôpitaux» et a «remué ciel et terre» pour retrouver l’enfant qu’elle a «mis au monde». Dès les premières heures, le 1er janvier 2025, elle avait posté un message et une photo qui a suscité plusieurs milliers de réactions sur toute la planète.
Dans la nuit de samedi à dimanche, cette maman apprendra finalement qu’Arthur fait partie des premières victimes formellement identifiées par les autorités.
💬 "Nous pouvons commencer notre deuil, en sachant qu'il est en paix"— BFM (@BFMTV) January 4, 2026
La prise de parole émouvante de la mère d'Arthur, décédé dans l'incendie à Crans-Montana pic.twitter.com/21yOS8tH4M
Dimanche matin, alors que le travail d’identification continue, de nombreux parents sont encore dans l’angoisse et l’inconnu.
(fv)