Incendie à Crans-Montana: les premières révélations de l'enquête

La procureure générale valaisanne et le conseiller d'Etat en charge de la sécurité détaillent les premières hypothèses après l’incendie du bar à Crans-Montana, qui a fait 40 morts et 119 blessés.

Un incendie suivi d’une explosion a ravagé un bar de Crans-Montana dans la nuit du 31 au 1er. Quarante décès sont confirmés et on compte 119 blessés, le pronostic vital de certains est engagé. Le nombre total de victimes est donc susceptible d’évoluer dans les prochaines heures ou les prochains jours.

Beatrice Pilloud. Keystone

Vendredi après-midi, la procureure générale valaisanne Béatrice Pilloud a fait le point sur l’état de l’enquête et les premières hypothèses établies.

Causes probables du feu et auditions

Selon les premiers résultats de l’enquête, tout porte à croire que le feu serait parti de bougies incandescentes placées trop près du plafond, entraînant un embrasement rapide. Cette hypothèse repose sur l’analyse de vidéos, l’audition de témoins et des constatations effectuées sur place.

Le départ probable de l'incendie de Crans-Montana. dr

Les deux gérants français de l’établissement ainsi que des rescapés ont été entendus en tant que «personnes appelées à donner des renseignements». Concernant les gérants, aucune responsabilité pénale n’a, à ce stade, été établie, a précisé la procureure générale.

Ces auditions ont, par contre, permis d’identifier certaines victimes et d’établir des listes de personnes présentes. En revanche, il ne sera probablement pas possible de déterminer précisément combien de clients se trouvaient dans le bar au moment des faits. «Dans un bars, les gens vont et viennent», a résumé la procureure.

Voici sur quoi se concentrent les investigations

L’enquête se poursuit sur plusieurs aspects:

Les autorisations d’exploiter.

Les mesures de sécurité.

Les matériaux utilisés.

Le nombre de personnes autorisées.

L’aménagement du lieu ainsi que les voies d’évacuation.

Des responsabilités pénales pourraient être examinées en fonction des résultats finaux, notamment pour incendie par négligence, homicide par négligence et lésions corporelles par négligence.

Un lieu sécurisé?

Sur la question des contrôles, le conseiller d’État Stéphane Ganzer, en charge de la sécurité, a rappelé le partage des compétences en Valais. Les communes sont responsables des contrôles périodiques des bâtiments, tandis que le canton intervient en soutien. Pour un établissement de type bar, des contrôles annuels sont prévus.

Stéphane Ganzer. Image: KEYSTONE

Lorsqu’une défectuosité est constatée, un rapport est établi et un délai est accordé au propriétaire pour corriger la situation. En cas de non-exécution, le canton peut appuyer la commune, jusqu’à une éventuelle fermeture. Dans le cas présent, l’Office cantonal du feu n’a jamais reçu de rapport de non-conformité. Stéphane Ganzer n’a toutefois pas été en mesure de confirmer si la commune avait bien effectué les contrôles:

«C'est l'enquête de police qui le déterminera, mais, en principe, toutes les communes le font» Stéphane Ganzer

Dans ce contexte, l’enquête porte aussi sur la mousse acoustique installée dans l’établissement. Elle devra établir dans quelles conditions elle a été posée et si elle était conforme aux normes en vigueur. A ce stade, aucune conclusion ne peut être tirée et la procureure a appelé à ne pas formuler d’hypothèses avant la fin des investigations. (jah)