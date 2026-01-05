dégagé-7°
Crans-Montana: et la pyrotechnie dans le foot suisse?

L'incendie de Crans-Montana pose la question de la pyrotechnie dans les stades de foot en Suisse.
L'incendie de Crans-Montana pose la question de la pyrotechnie dans les stades de foot en Suisse. image: watson

Constantin veut bannir les feux d'artifice: le foot suisse réagit

Après le drame de Crans-Montana – causé par des bougies scintillantes qui ont enflammé le plafond en mousse – la question de la lutte contre la pyrotechnie dans les stades se pose. La Swiss Football League a répondu à watson.
05.01.2026, 17:0305.01.2026, 17:40
Yoann Graber
Yoann Graber

La tragédie de Crans-Montana nous fait forcément penser à toutes les situations potentiellement dangereuses où il y a des engins pyrotechniques. Parmi elles, les stades de football.

Presque chaque week-end, en Suisse, des fumigènes, fusées et autres pétards sont allumés par des fans dans les enceintes de Super League et Challenge League. Ces engins font partie de la culture ultra. Mais ils peuvent provoquer de terribles dégâts. Comme un incendie.

Les supporters genevois allument des fumigenes lors de la rencontre de football de Super League entre FC Lausanne-Sport et Servette FC le mercredi 29 octobre 2025 au stade de la Tuiliere a Lausanne. ( ...
«Pas de pyrotechnie, pas de fête»: le message explicite des ultras servettiens à Lausanne en octobre 2025. Image: KEYSTONE

Parfois lancés sur les spectateurs, ils peuvent aussi causer de graves brûlures. Un fumigène, par exemple, a une flamme d'environ 1 000 °C. Il y a déjà eu des incidents dans notre pays. 24 Heures rappelle qu'en 2023, lors du derby Servette-Sion, un adolescent en tribune principale a été touché par une torche lancée par des supporters sédunois, qui aurait ricoché sur le toit. Il s'en est tiré avec une cloque à la main, mais les dégâts auraient pu être nettement plus graves.

L'incendie du bar «Le Constellation», le 1er janvier, avec ses 40 morts et 119 blessés, a traumatisé le pays entier. Y compris Christian Constantin. Le président du FC Sion est apparu très ému lundi soir sur le plateau du 19h30 de la RTS. Une de ses collaboratrices est décédée dans l'incendie. Dans cette émission spéciale, il a réitéré sa position anti-pyrotechnie, dans les lieux de fête et aussi dans les stades:

«Si tu interdis le feu, tu n'as pas d'incendie»
Christian Constantin sur la RTS
Christian Constantin le President du FC Sion reagit lors de la rencontre de football de Super League entre FC Lausanne-Sport et FC Sion le dimanche 9 novembre 2025 au stade de la Tuiliere a Lausanne. ...
Après l'incendie de Crans-Montana, Christian Constantin a réitéré sa position anti-pyrotechnie. Image: KEYSTONE

Dans Blick, le boss sédunois a rappelé le combat qu'il mène contre les engins pyrotechniques dans les stades:

«On est perpétuellement face à ce problème dans les stades de foot. Des jeunes supporters les amènent durant les matchs, et on doit se battre pour éviter les dangers très réels liés à ces fumigènes, torches, pétards. Mais un gamin peut sérieusement se blesser avec ces engins. On connaît donc leurs risques.»
Selon vous, faut-il durcir la lutte contre la pyrotechnie dans les stades suisses?
Au total, 225 personnes ont participé à ce sondage.

Soirée annulée, mais pas de nouvelles discussions

Jointe par watson ce lundi, la Swiss Football League «tient tout d'abord à exprimer sa plus profonde tristesse et ses sincères condoléances à la suite du drame survenu à Crans-Montana». Lundi après-midi, elle a annoncé l'annulation de sa Swiss Football Night, prévue le lundi 12 janvier, suite à l'incendie meurtrier du 1er janvier.

Mais il reste cette question: après ce drame, serrera-t-elle la vis quant aux engins pyrotechniques dans (et autour) des stades? Pour rappel, ces objets sont déjà interdits dans les enceintes, et les fans qui les allument entraînent des amendes pour leur club de cœur. Interrogé par Blick, un responsable de la ligue informait:

«Un engin pyrotechnique coûte plus ou moins 100 francs, une bombe agricole plusieurs centaines. Mais le prix n'augmente pas de manière linéaire. Plus il y a d'engins pyrotechniques utilisés, moins l'unité coute cher.»

Notre suivi en direct sur Crans-Montana👇

En direct
La Swiss Football Night annulée ++ Les 116 blessés ont été identifiés

Par «serrage de vis», on peut imaginer des amendes plus chères ou des fouilles approfondies aux entrées, par exemple. Ou encore des interventions en tribune par le service de sécurité, pour attraper sur le fait les contrevenants et les dénoncer à la justice. Voire même, sans sanctionner, faire davantage de prévention auprès des ultras en expliquant concrètement les dangers de ces engins.

Mais à en croire la réponse de la Swiss Football League, le drame de Crans-Montana ne la pousse pas – en tout cas pas dans l'immédiat – à prendre des mesures plus strictes contre la pyrotechnie:

«Nous n'entrons pas actuellement dans des discussions sur des mesures opérationnelles concrètes»
Les supporters lausannois allument des fumigenes lors de la rencontre de football de Super League entre FC Lausanne-Sport et Servette FC le mercredi 29 octobre 2025 au stade de la Tuiliere a Lausanne. ...
Pour ne pas être démasqués et dénoncés à la justice, les ultras allument leurs fumigènes avec une cagoule sur la tête. Image: KEYSTONE

La ligue rappelle que ses «décisions sont prises en concertation avec les instances compétentes et les clubs, sur la base d'analyses approfondies» et que son «objectif reste clair: prévenir les risques, protéger le public et garantir un environnement sûr pour tous».

Reste à savoir si les ultras du foot suisse restreindront désormais d'eux-mêmes la pyrotechnie après la tragédie de Crans-Montana. Première réponse le 14 janvier, avec la reprise de la Super League.

