Crans-Montana

Crans-Montana: voici où sont soignés les blessés encore hospitalisés

Crans-Montana: voici où sont soignés les blessés encore hospitalisés

epa12631148 A general view of the Valais Hospital where some of the &#039;Le Constellation&#039; fire injured victims are being treated in Sion, Switzerland, 06 January 2026. 40 persons lost their liv ...
L'Hôpital du Valais où certaines des victimes blessées de l'incendie du Constellation ont été soignées.Keystone
Quarante-cinq victimes de l’incendie du Constellation restent en traitement en Suisse et à l’étranger - un bilan stable, plus de deux mois après le drame.
12.03.2026, 13:0712.03.2026, 13:07

Quarante-cinq blessés de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana sont toujours soignés en Suisse ou dans l'Union européenne. Ce nombre est stable par rapport au décompte effectué la semaine dernière.

Contactés jeudi par Keystone-ATS, le Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED a fait le point sur les blessés, en lien avec le drame du 1er janvier dernier. Treize blessés de l'incendie se trouvent toujours dans un hôpital, en Suisse (+1 par rapport au 3 mars).

franc-parler
Nicolas Feuz dénonce les fantasmes sur l'enquête du Constellation

En Suisse romande, des patients sont toujours pris en charge au CHUV à Lausanne (7, +1). Outre-Sarine, six victimes sont encore prises en charge à Zurich, dont un toujours aux soins intensifs, à l'hôpital universitaire pour enfants.

Plus de blessés en Belgique

Sept personnes victimes de brûlures sont soignées à la Suva. Six se trouvent à la clinique de réadaptation romande à Sion – où s'est rendu le président de la Confédération Guy Parmelin mercredi soir – et une dans la structure argovienne de Bellikon.

Les autopsies vont poser le «même problème qu'à Crans-Montana»

Vingt-cinq patients sont soignés à l'étranger. Parmi eux, huit sont des ressortissants suisses et cinq sont des patients étrangers domiciliés dans notre pays.

Sur ces 25 blessés, 12 sont toujours soignés en France, 4 en Allemagne, 9 en Italie. Par contre, il n'y a plus de blessés soignés en Belgique, le dernier ayant été rapatrié en Suisse, selon les données de KATAMED. (mbr/ats)

