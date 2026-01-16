Depuis le 1er janvier 2025, le Ministère public valaisan est la cible de nombreuses critiques pour sa gestion du dossier Crans-Montana. Image: KEYSTONE

«Je n'ai jamais vu ça»: le plus célèbre des procureurs romands réagit

Nicolas Feuz, futur ex-procureur et romancier neuchâtelois, suit avec intérêt les développements judiciaires de l'incendie du bar Le Constellation, à Crans-Montana. Estomaqué devant les fuites à répétition de l'enquête dans la presse, il lance un vibrant appel à respecter le secret de l'instruction et la présomption d'innocence - et met en garde sur de potentielles conséquences.

Il est en route pour une cérémonie à Savatan, ce mardi, lorsque Nicolas Feuz décroche le combiné. Le procureur parle vite, avec passion et aussi, il l'admet, un peu «d'agacement». Si nous l’avons contacté, c’est pour aborder un message qu'il a posté quelques jours plus tôt sur la plateforme LinkedIn. Une longue publication qu’on devine - au moins en partie - liée aux événements de Crans-Montana.

L'importance du secret d'instruction

Même s’il ne cite pas nommément le drame ayant fait 40 morts et 116 blessés, le procureur du canton de Neuchâtel, qui s'apprête à quitter ses fonctions pour se consacrer à sa carrière d'écrivain, supplie avocats et journalistes de respecter le secret de l’instruction. Un secret fortement mis à mal, en effet, par les innombrables informations confidentielles relayées dans les médias, depuis le tragique incendie du jour de l'An.

«C'était un cri du cœur», admet le procureur auprès de watson.



«Je ne souhaite pas m'exprimer sur les choix opérés par le ministère public valaisan. Mais depuis que j'ai pris mes fonctions, je n'ai jamais vu chose pareille. La présomption d'innocence est complètement bafouée.»

Le procureur Nicolas Feuz, qui quittera ses fonctions en 2026 pour se consacrer à ses polars. Image: KEYSTONE

Voit-il dans cette surenchère d'informations un moyen pour les journalistes suisses de se calquer sur le style des médias français, également très présents sur le drame valaisan? «Pas forcément. Depuis toujours, les médias suisses ont chacun des styles différents», nuance-t-il. «Les journalistes ont évidemment le devoir d'informer et de commenter. En revanche, ils ne sont ni procureurs ni juges.»

«Ce n'est ni aux journalistes ni aux réseaux sociaux de rendre justice, ou de désigner des coupables» Nicolas Feuz

Le procureur neuchâtelois est notamment resté «pantois» devant la publication des déclarations des prévenus, le couple de propriétaires du bar Le Constellation, dans les journaux. Pour rappel, avocats et clients ont accès à ces auditions et aux différentes pièces du dossier - mais ils ont interdiction de les divulguer.

Outre le fait de constituer une infraction pénale passible d'une amende et de sanctions disciplinaires, ces «indiscrétions» peuvent aussi nécessiter que le Ministère public restreigne l'accès au dossier aux avocats et leur droit de participer aux actes de procédure.

Un autre cas, de lourdes conséquences

Même s'il tient à rappeler que, dans le cas de Crans-Montana, ces fuites ne sont pas forcément imputables aux avocats des familles des victimes, elles évoquent à Nicolas Feuz une affaire survenue dans son propre canton, il y a quelques années. Alors que l'enquête était en cours d'instruction, des informations sortaient régulièrement dans les médias.

«J'avais tiré la sonnette d'alarme et rappelé tout le monde à l'ordre, notamment les avocats des parties plaignantes», explique-t-il.

«Ils m'avaient rétorqué qu'ils n'étaient pas responsables de ce que partageaient leurs clients aux journalistes. Mais, au final, le Tribunal fédéral avait dû intervenir et m'avait donné raison.»

Dans le cas de Crans-Montana, Nicolas Feuz rappelle que plusieurs avocats de familles se sont déjà insurgés (non publiquement) de l'action médiatique de certains de leurs confrères, par crainte que cela ne desserve la cause de leurs clients.

D'où son appel à la prudence et à la retenue. Et, en particulier, à ce que s'arrête le procès du couple Moretti par anticipation dans les médias et sur les réseaux sociaux. Sur ce point, Nicolas Feuz en profite pour rappeler un fait intéressant et peu connu: si, avant d'être reconnu coupable lors du jugement, un prévenu fait l'objet d'une campagne de presse accablante auprès du public, il pourrait bénéficier d'une réduction de peine.

Avant de raccrocher, nous lui demandons si, de mémoire de procureur, il a déjà assisté à un cas aussi complexe - mêlant de nombreuses victimes, proches, police, justice et médias.

«Je pense que la Suisse n'a rien connu de tels depuis les morts collectives liées à l'Ordre du Tempe Solaire (OTS), il y a trente ans» Nicolas Feuz

Nicolas Feuz sait de quoi il parle: c'est un dossier qu'il connait sur le bout des ongles, puisque ces massacres ont fait de l'objet de son dernier roman.

«Les mêmes ingrédients sont réunis. A la seule différence qu'à l'époque, les conversations du public se cantonnaient au pub du coin. Aujourd'hui, elles se sont déplacées sur les réseaux sociaux. Et cela peut être extrêmement dommageable.»