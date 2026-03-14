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L’Abbatiale de Payerne met Victor de Mestral Combremont à l’honneur

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Une vingtaine de tableaux de Victor de Mestral Combremont, conservés en réserve, sont exposés pour la première fois à l’Abbatiale de Payerne.Image: KEYSTONE

L’Abbatiale de Payerne met Victor de Mestral Combremont à l’honneur

Jusqu’au 21 juin, l’Abbatiale de Payerne présente une vingtaine de tableaux du peintre broyard Victor de Mestral Combremont (1864-1952), conservés en réserve depuis des années, dans une exposition qui éclaire aussi les enjeux de conservation et de restauration.
14.03.2026, 12:1414.03.2026, 12:14

L'Abbatiale de Payerne (VD) ouvre vendredi prochain sa nouvelle exposition issue de la série «Coup d'oeil sur les collections». Elle met à l'honneur, jusqu'au 21 juin, une vingtaine de tableaux du peintre broyard Victor de Mestral Combremont (1864-1952).

Ces oeuvres sont conservées en réserve depuis de nombreuses années et dévoilées pour la première fois au public. Ces tableaux montrent des paysages suisses et français, des scènes liées à l'eau et à la nature, des représentations architecturales ainsi que quelques portraits, indique l'Association du site de l'Abbatiale de Payerne (ASAP).

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Intitulée «dépôt, restau, expo», l'exposition éclaire en parallèle les enjeux de la conservation-restauration. Elle retrace ainsi le parcours des oeuvres, du dépôt à la salle d'exposition.

L'objectif vise à donner des clés pour «regarder les tableaux autrement: non seulement comme créations artistiques, mais aussi comme objets matériels dont la préservation repose sur un travail scientifique exigeant et discret», poursuit le communiqué. (tib/ats)

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