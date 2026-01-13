Cyane, 24 ans, a perdu la vie dans l'incendie de Crans-Montana. Image: DR

Le «fils» de Jacques Moretti et compagnon de Cyane s'exprime

Les proches de Cyane, serveuse décédée dans l'incendie à Crans-Montana, ont rendu hommage à la jeune femme. Et notamment son petit-ami, très proche de Jacques Moretti.

Cyane, 24 ans, fait partie des neuf victimes françaises de l'incendie de Crans-Montana. Serveuse au Constellation, elle entretenait des liens étroits avec les gérants du bar et partageait, depuis quelques mois, la vie de Jean-Marc, cuisinier dans un établissement de Jacques Moretti et considéré par celui-ci comme «son fils adoptif».

«Ça faisait quelques années qu'elle travaillait pour Monsieur et Madame Moretti, raconte-t-il à BFMTV. Elle est revenue faire une saison encore». Le trentenaire évoque une personne «extraordinaire», qui voulait «toujours faire rire».

«C'était une très belle femme, et une encore plus belle de l'intérieur, toujours prête à aider et faire sourire les gens» Jean-Marc à BFMTV

La nuit du drame, accompagné de Jacques Moretti, il a retrouvé Cyane. Après avoir forcé une porte de service verrouillée, ils avaient trouvé la jeune femme inanimée parmi d'autres corps amoncelés.

«Avec Monsieur Moretti et un autre, on l'a transportée dans un bar plus loin pour lui prodiguer les premiers soins», explique-t-il à BFMTV. Mais il était malheureusement trop tard.

Une meilleure amie blessée

Depuis, Jean-Marc a eu «des contacts» avec la famille de Cyane lorsque celle-ci s'est rendue à Crans-Montana pour identifier le corps. Il s'est également rendu à ses obsèques à Sète (F) samedi dernier.

France 3 a assisté à la cérémonie, qu'elle décrit comme «marquée par l’émotion et un large élan de solidarité». Camille, la meilleure amie de Cyane, y était notamment présente. Elle était aussi à Crans-Montana à Nouvel An et s'en est sortie avec une blessure au bras.

«J'ai perdu un être cher, c'était comme la famille depuis toutes ces années», confiait celle-ci à la chaîne française le 8 janvier dernier. Elle racontait être passée au Constellation pour souhaiter la bonne année à son amie qui travaillait, puis c'est «parti très vite».

«Tout le monde se piétinait [...] C'était très compliqué de sortir»

C'est finalement son compagnon qui lui a permis de s'échapper du bar. «On est des miraculés», estimait-elle.

Alors qu'une instruction pénale a été ouverte en Valais contre le couple Moretti, le parquet de Paris a, de son côté, lancé une enquête pour «accompagner les familles françaises». «Je veux que plus jamais aucune maman du monde ne vive cette douleur et cette injustice», confiait à BFMTV, la maman de Cyane.

La serveuse casquée?

A noter que la jeune défunte continue de capter l'attention, puisqu'il pourrait s'agir de la serveuse casquée que l'on voit juchée sur les épaules d'une personne sur les tristement célèbres images prises peu avant le drame. Des photos qui ont alimenté les théories sur les causes du drame.

La famille de Cyane a toutefois rejeté toute responsabilité de la jeune femme dans l'incendie.

