averses éparses
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Leila Micheloud ne pardonne pas aux Moretti

Leila Micheloud ne pardonne pas aux Moretti

Vingt-quatre heures après une rencontre avec les Moretti, Leila Micheloud, mère de deux des victimes de l'incendie, clarifie qu'elle ne leur a pas pardonné.
12.02.2026, 17:0012.02.2026, 17:00
KEYPIX - The owner of &quot;Le Constellation&quot; bar in Crans-Montana, Jacques Moretti of France is surrounded by family members of victims and media, ahead of the hearing before the public prosecut ...
Le propriétaire du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, Jacques Moretti.Keystone

Vingt-quatre heures après sa rencontre avec Jessica et Jacques Moretti, Leila Micheloud, mère de deux des victimes de l'incendie de Crans-Montana, a tenu à mettre les points sur les i jeudi après-midi: non, elle n'a pas pardonné au couple de gérants du bar «Le Constellation».

La Valaisanne avait rencontré les Moretti mercredi, en marge de l'audience du gérant du bar. Profitant d'une pause, les parties avaient décidé spontanément de se retrouver durant une vingtaine de minutes, afin d'échanger sur le drame.

Un jour plus tard, Leila Micheloud a pris la parole sur les réseaux sociaux. «Oui, je les ai rencontrés, je les ai écoutés, mais je ne leur ai pas pardonné et je ne leur pardonnerai pas pour le moment», a-t-elle expliqué.

«Ma priorité, c'est que mes filles guérissent, qu'elles aillent mieux et que notre vie se reconstruise. Ce que j'ai dit aux Moretti, je le garderai pour moi, mes filles et mon mari.»

(dal/ats)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Copin comme cochon: Crans-Montana vs Verbier
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Escroqueries téléphoniques: 188 000 francs dérobés en février dans ce canton
La police cantonale bernoise rapporte une forte augmentation des appels frauduleux depuis début février.
La police cantonale bernoise enregistre depuis le début du mois de février une forte augmentation des signalements d’appels téléphoniques frauduleux. Dans deux cas, des malfaiteurs sont parvenus à soutirer un montant total de 188’000 francs.
L’article