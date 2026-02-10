Le Constellation, théâtre de la tragédie du Nouvel An. Keystone

Panne informatique dans le drame du Constellation: le Valais réagit

Lors de son audition, le chargé de sécurité de Crans-Montana a mentionné une mise à jour informatique pour expliquer le manque de contrôles dans la station valaisanne. Le Canton donne sa version des faits.

Pour l'actuel chargé de sécurité de Crans-Montana, le manque de contrôles effectués au bar «Le Constellation» s'explique notamment par un changement de système informatique. L'Etat du Valais a donné sa version des faits mardi, évoquant une «compétence communale».

Pour le responsable de la commune, en poste depuis mai 2024, le problème se situe au niveau d'un changement de système de gestion du suivi des tâches et des délais. Cette situation aurait compliqué sa mission et contribué aux retards dans les contrôles incendie, a-t-il expliqué vendredi lors de son audition par les trois procureures chargées du dossier.

On en parlait juste là 👇 Un informaticien aux troubles psy lié au drame de Crans-Montana?

En 2022, l'informaticien qui gérait le système appelé VS-FIRE a tenté de faire chanter la police et les pompiers. Il a fait l'objet d'une procédure pénale et le canton du Valais a décidé de ne plus utiliser ce système.

Selon le responsable de la sécurité, son prédécesseur - qui a été auditionné lundi - a alors mis toutes les données concernant les contrôles sur un fichier Excel. Il a ensuite fallu mettre en place un nouveau système, baptisé LODUR.

Une «compétence communale»

«Depuis 2009, le logiciel (réd: VS-FIRE) a été développé pour les corps de sapeurs-pompiers valaisans», précise mardi l'Etat du Valais. «Par la suite, plusieurs communes ont utilisé la solution informatique conçue et développée par ce prestataire pour des tâches spécifiques qui relevaient de la compétence communale, notamment les contrôles incendie.»

Dans ce cadre, «les contacts ont eu lieu directement entre les communes et le prestataire informatique. Il n'appartenait dès lors pas au canton d'intervenir dans cette relation commerciale, ni d'entretenir ou de gérer des données qui appartenaient aux communes», résume l'Etat du Valais.

Les auditions se poursuivent

En 2023, le canton a demandé à plusieurs reprises à tous les corps de sapeurs-pompiers de sauvegarder leurs données respectives à intervalles rapprochés en dehors de la plateforme. Le système VS-FIRE a ensuite été remplacé par le système LODUR et la plupart des données des sapeurs-pompiers ont pu être sauvegardées et intégrées dans le nouveau système.

Pour ce qui concerne les autres solutions informatiques conçues et développées par le prestataire, notamment pour les contrôles incendie, «il n’appartenait pas au canton d'intervenir», estime ce dernier.

Les auditions se poursuivront dès mercredi avec celle du propriétaire du bar, Jacques Moretti. Celle de son épouse Jessica aura lieu le lendemain. Ces deux rendez-vous avec la justice permettront prioritairement aux divers avocats de pouvoir poser leurs questions au couple corse. (jzs/ats)

