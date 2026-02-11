ciel couvert10°
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Le Conseil fédéral prépare une loi urgente pour les victimes de Crans

The entrance of the &quot;Le Constellation&quot; bar and lounge is pictured after the fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar and lounge, in Crans-Montana, Switzerland, Monday, February 9, 2026. ...
Le soutien de la Confédération, qui n'est pas encore chiffré, complètera les aides cantonales et des assurances.Keystone

Le Conseil fédéral prépare une loi urgente pour les victimes de Crans

Le gouvernement veut accélérer l’aide aux victimes de Crans-Montana en demandant au Parlement de déclarer urgente une loi qui complétera les aides cantonales et des assurances.
11.02.2026, 12:3011.02.2026, 12:52

Le Conseil fédéral veut apporter rapidement une aide aux victimes de Crans-Montana. Il a chargé mercredi le Département fédéral de justice et police d'élaborer une loi en ce sens d'ici à la fin du mois. Il demande au Parlement de la déclarer urgente.

Le gouvernement demande à l'Assemblée fédérale d'agender les débats à la session de mars et de déclarer la loi urgente, indique-t-il dans un communiqué.

Le soutien de la Confédération, qui n'est pas encore chiffré, complètera les aides cantonales et des assurances. Le système actuel est limité en cas d'événements extraordinaires faisant beaucoup de victimes.

Le patrimoine des responsables et leur couverture de responsabilité civile ne suffisent souvent pas à couvrir les besoins des victimes et les procédures judiciaires sont longues. Une inégalité de traitement avec les victimes qui ne sont pas assurées en Suisse est aussi à craindre.

Ce que l'ancien chargé de sécurité de Crans-Montana a révélé aux enquêteurs

Le but est de trouver des accords à l'amiable

Le Conseil fédéral veut également organiser des tables rondes en présence des victimes, de leurs proches, des assureurs et des autorités. Le but est de trouver des accords à l'amiable qui pourraient éviter de longues procédures judiciaires, indique-t-il.

Le DFJP doit étudier comment intégrer ces tables rondes dans la loi. Il doit également établir comment la Confédération peut accorder des indemnités aux cantons. Ces derniers doivent débloquer d'importants fonds pour venir en aide aux victimes.

L'Etat du Valais a réalisé au début du mois les premiers versements de l'aide d'urgence de 10 000 francs pour chaque personne hospitalisée ou famille touchée. Le canton prend aussi en charge les frais funéraires et de rapatriement de toutes les personnes décédées.

Les victimes et leurs proches peuvent aussi bénéficier de prestations d'aide supplémentaire, comme le prévoit la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions. L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du Nouvel An dans un bar de Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés. (tib/ats)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
1 / 26
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
source: sda / michael buholzer
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette commune romande se fait saboter par Google et prend des mesures
Aux Ponts-de-Martel, dans le canton de Neuchâtel, le sentier didactique de la tourbière séduit toujours plus. Cependant, les services GPS égarent régulièrement les visiteurs sur des routes privées, à tel point que la commune a décidé d'agir.
Le sentier didactique de la tourbière, aux Ponts-de-Martel dans le canton de Neuchâtel, est un lieu prisé des promeneurs et amoureux de la nature. ArcInfo le relatait en juillet dernier, il a récemment été réaménagé pour être accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes. En conséquence, il attire de plus en plus de visiteurs.
L’article