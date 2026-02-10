Un extincteur près du mémorial aux victimes, à Crans-Montana. Image: KEYSTONE

Ce que l'ancien chargé de sécurité de Crans-Montana a révélé aux enquêteurs

Nouvelles auditions, images de vidéosurveillance, intensification des contrôles: voici les derniers éléments de l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana.

Les auditions se poursuivent à Sion cette semaine. Avant celles de Jacques et Jessica Moretti mercredi et jeudi, c'est l'ancien chargé de sécurité qui a été entendu lundi.

Le même jour au soir, le Ministère public a fait un point de la situation. En parallèle, les contrôles incendie s'intensifient en Valais, avec des mesures prises contre deux restaurants à Anzère et un bar évacué à Verbier.

On fait le point sur les dernières actualités.

L'ancien chargé de sécurité auditionné



Après son successeur vendredi dernier, l'ex-chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana, responsable des contrôles en janvier 2018 et en juin 2019 au sein du Constellation, a été entendu lundi à Sion.

Selon BFM TV qui s'est entretenu avec des participants, l'audience a duré de 8h30 à 20h et a donné lieu à plusieurs révélations intéressantes. L'ancien employé communal a notamment lâché qu'avant cette année et la mise à l'arrêt du Grand Hôtel du Golf le 5 février dernier, aucun n'établissement de la station n'aurait été fermé pour un risque d'incendie.

Pourtant, toujours d'après BFM TV, il a assuré avoir précédemment demandé au canton de sévir contre certains établissements qu'il jugeait dangereux. Des requêtes qui seraient toutefois restées lettre morte. En l'absence de mesures prises de la part des autorités, il aurait cessé de leur transmettre la liste des établissements à risque.

L'ancien responsable a également été questionné sur les mousses acoustiques qui se sont enflammées lors de la tragédie. Il a affirmé que celles-ci ne faisaient pas partie du cahier des charges des contrôles périodiques.

Pour ce qui est des «matériaux utilisés», ces derniers ne prévoiraient ainsi que la vérification de ceux qui composent les différentes «voies d'évacuation».

La procureure fait le point

Le dossier sur l'incendie de Crans-Montana compte déjà près de 2000 pages et comporte plus de 8500 pièces physiques, a indiqué lundi le Ministère public valaisan dans un communiqué, ajoutant qu'une dizaine d'auditions ont déjà été menées.

A ce jour, pas moins de 263 parties civiles sont annoncées, représentées par 74 avocats. Pour la suite de la procédure, la procureure indique qu'il va organiser une séance pour permettre à ces derniers de visionner les images des caméras de surveillance de Crans-Montana et du Constellation.

«Ces images seront versées au dossier, mais pas transmises aux parties au vu de leur contenu et en raison de leur caractère privé» Le Ministère public dans son communiqué

Les contrôles s'intensifient en Valais

La RTS s'est penchée de son côté sur les suites de l'incendie dans le contrôle des établissements valaisans. Le média public relève que la pression est forte sur ces derniers, avec des mesures strictes prises par endroits.

Vendredi dernier, la commune d'Ayent a ainsi sommé deux restaurants du domaine skiable d'Anzère de réduire drastiquement leur capacité d’accueil suite à des contrôles incendie menés en ce début d'année. Les propriétaires concernés, qui n'ont pas donné suite aux sollicitations de la RTS, ont rencontré les autorités communales lundi.

Des irrégularités ont également été constatées dans la station huppée de Verbier. Selon le média public, deux établissements ne répondaient pas aux normes de sécurité. Il s'agissait notamment de porte de secours obstruée ou de jauge non respectée.

L'un des bars s'est même vu forcé d'évacuer pour la soirée, en attente d'une mise en conformité. (jzs)