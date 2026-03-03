beau temps13°
Ce médecin genevois a tué sa femme à Vandoeuvres

Tribunal criminel de Genève
Le procès se déroule cette semaine devant le Tribunal criminel de Genève.Image: ge.ch

«Une grande quantité de drogue»: ce médecin romand a tué sa femme

Un médecin est jugé cette semaine pour avoir abattu sa compagne à Vandoeuvres (GE) en 2021. Sa mère était entendue comme témoin ce mardi.
03.03.2026, 14:0303.03.2026, 14:03

«La drogue a détérioré ce couple», a déclaré mardi la mère du médecin qui a abattu sa femme dans leur villa de Vandoeuvres en octobre 2021. La nonagénaire était entendue en tant que témoin de moralité au second jour du procès de son fils devant le Tribunal criminel de Genève.

«Elle est devenue anorexique et a commencé à se droguer. Il l'a fait soigner à plusieurs reprises», a expliqué la mère du prévenu aujourd'hui âgé de 57 ans. «Tout le monde était étonné de l'amour qu'il portait à sa femme, alors qu'elle déclinait et était très maigre. Il disait que c'était une grande malade», a-t-elle expliqué, précisant qu'elle avait appris que le père de la victime avait sexuellement abusé d'elle.

Les villes suisses se préparent à l'arrivée d'une drogue redoutable

Si cette mère prédisait qu'un drame allait se produire, jamais elle n'aurait imaginé que son fils utiliserait une arme: «Il n'était pas violent. Il aimait cette femme». Une semaine avant le meurtre, elle a trouvé qu'il «divaguait». «J'ai vu mon fils la veille, il était dérangé par la drogue», a-t-elle indiqué.

Un cocktail de médicaments

Une situation confirmée par le prévenu. Sur questions de ses avocats, il a expliqué aux juges qu'il consommait du crack avec sa femme le soir après le travail, ce qui lui permettait d'être présent pendant huit heures avec celle qui se plaignait d'être délaissée. Dormant très peu, il tenait le coup au cabinet grâce à un cocktail de médicaments qui le rendait «complètement paranoïaque».

Trois semaines avant le drame, le manque de sommeil fait qu'il «rentre dans le vaudou, le paraspirituel», a-t-il détaillé. Il soulage son «délire de persécution face au Prince des Ténèbres qui était mon beau-père» par la tarologie et les pierres protectrices. Avant d'avoir tué sa femme, il a pris «une grande quantité de drogue» pour contrer la fatigue et réussir à rentrer à la maison.

Une femme est tuée par un proche toutes les dix minutes

Les avocats de la défense ont une nouvelle fois demandé au tribunal d'entendre les psychiatres qui ont établi une expertise privée – sans succès. Le procès se poursuit mercredi avec le réquisitoire du procureur général et les plaidoiries de la défense. Le verdict sera rendu vendredi. (jzs/ats)

