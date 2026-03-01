Une femme s’en prend à des enfants et blesse des secouristes



Une femme a agressé samedi après-midi deux enfants à Beringen (SH), en marge d’une fête de carnaval près d’une école.

La police de Schaffhouse.

Samedi après-midi, à Beringen (SH), une femme a agressé deux enfants et blessé un secouriste et une policière. La femme a frappé les enfants et leur a donné des coups de pied, rapporte la police de Schaffhouse dans la nuit de samedi à dimanche.

La femme aurait poussé l'un des enfants d'un mur, poursuit le communiqué. L'incident se serait produit près d'une école où l'on célébrait le carnaval.

Un adulte s'est précipité pour lui venir en aide. La femme a blessé l'homme en lui donnant un coup de pied au genou. Selon la police, il a dû être transporté à l'hôpital avec des blessures indéterminées.

La femme ne connaissait pas les enfants, selon un porte-parole de la Police schaffhousoise sollicité par Keystone-ATS.

Peu de temps après, la police de Schaffhouse a interpellé la femme. Elle aurait alors insulté et agressé physiquement les agents. Une policière a été légèrement blessée, selon la police. La police de Schaffhouse mène l'enquête sur cet incident. (dal/ats)