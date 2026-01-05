en partie ensoleillé-6°
Crans-Montana: la Coupe du monde d'Adelboden sous pression

epa11820558 Luca de Aliprandini of Italy in action during the second run of the men&#039;s Giant Slalom race at the FIS Alpine Skiing World Cup stop in Adelboden, Switzerland, 12 January 2025. EPA/JEA ...
Les fans de ski commenceront à arriver à Adelboden dès le week-end prochain.Keystone

La tragédie met la Coupe du monde de ski sous pression

Après le drame de Crans-Montana et à quelques jours du début de la compétition, la sécurité des établissements nocturnes d'Adelboden et Lauterbrunnen va être vérifiée.
05.01.2026, 09:2005.01.2026, 09:20

Les communes d'Adelboden et de Lauterbrunnen dans l'Oberland bernois veulent vérifier la sécurité de leurs établissements de restauration en vue des prochaines épreuves de Coupe du monde de ski à Adelboden et à Wengen. Une décision prise après l'incendie qui s'est produit à Crans-Montana.

Les fans de ski commenceront à arriver à Adelboden dès le week-end prochain. Le président du conseil communal Willy Schranz a déclaré lundi sur les ondes de la radio alémanique SRF que la commune allait profiter des jours à venir pour inspecter certains locaux dans le village.

Le poignant hommage de la «communauté du ski» à Crans-Montana

«Nous veillons à ce que tout soit en ordre afin qu'une telle chose ne puisse pas se produire», a-t-il dit. Notre tâche est d'éviter les erreurs, de sensibiliser les gérants de bar et de discuter avec eux pour savoir s'ils ont tout fait pour assurer la sécurité des clients, a-t-il ajouté.

De nouveaux contrôles

Karl Näpflin, président du conseil communal de Lauterbrunnen, dont fait partie la station de Wengen, veut discuter lundi au conseil communal des mesures qui doivent être entreprises.

L'élu a expliqué, lui aussi à la radio SRF, que la commune garderait un œil sur les établissements de restauration et les boîtes de nuit. Il a ajouté qu'une demande allait leur être faite pour contrôler au moins une nouvelle fois leur établissement afin de s'assurer que tout est vraiment sûr.

Un géant des nuits romandes prend une mesure radicale

Les gérants de bar doivent par exemple vérifier s'il y a des matériaux inflammables, si les vestiaires sont équipés en conséquence et, surtout, si les issues de secours sont bien signalées et dégagées. Le président du conseil communal de Lauterbrunnen a aussi mis en garde contre l'utilisation du feu et de bougies.

Selon la SRF, Näpflin a été sollicité à plusieurs reprises afin de fermer les deux établissements nocturnes locaux pour des raisons de sécurité. La commune n'est pas habilitée à le faire, mais elle va surveiller la situation de plus près, a déclaré ce dernier. (jzs/ats)

