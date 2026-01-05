Le poignant hommage de la «communauté du ski» à Crans-Montana

Ecoles de glisse et acteurs touristiques ont tenu à montrer leur solidarité aux personnes touchées par le drame dans la station valaisanne. Séquence émotion.

Alors que la Suisse se recueillait dimanche après la tragédie du Nouvel An à Crans-Montana, plusieurs acteurs du monde du ski ont tenu à rendre hommage aux victimes à leur manière, sur les pistes.

L'office du tourisme local, le domaine skiable, le ski club de Crans-Montana, l'école ESS, l'ACM Ski Team et la Fédération internationale de ski se sont ainsi associés dans une vidéo publiée sur Instagram. On y voit un harmonieux défilé de skieurs descendre une piste de la station, pour finir par se regrouper en forme de coeur.

De belles images qui ne manqueront pas de toucher les personnes impactées par le tragédie.

La vidéo 👇 Vidéo: watson

«Unis dans la douleur, Crans-Montana et toute la communauté du ski rendent hommage à l’ensemble des victimes, ainsi qu’à ceux qui soignent, aident et prennent soin», est-il écrit dans la publication.