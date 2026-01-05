en partie ensoleillé-6°
Le poignant hommage du monde du ski à Crans-Montana

Le poignant hommage de la «communauté du ski» à Crans-Montana

Ecoles de glisse et acteurs touristiques ont tenu à montrer leur solidarité aux personnes touchées par le drame dans la station valaisanne. Séquence émotion.
05.01.2026, 07:5905.01.2026, 08:02

Alors que la Suisse se recueillait dimanche après la tragédie du Nouvel An à Crans-Montana, plusieurs acteurs du monde du ski ont tenu à rendre hommage aux victimes à leur manière, sur les pistes.

L'office du tourisme local, le domaine skiable, le ski club de Crans-Montana, l'école ESS, l'ACM Ski Team et la Fédération internationale de ski se sont ainsi associés dans une vidéo publiée sur Instagram. On y voit un harmonieux défilé de skieurs descendre une piste de la station, pour finir par se regrouper en forme de coeur.

Quelque chose a changé à la RTS depuis le drame

De belles images qui ne manqueront pas de toucher les personnes impactées par le tragédie.

La vidéo 👇

Vidéo: watson

«Unis dans la douleur, Crans-Montana et toute la communauté du ski rendent hommage à l’ensemble des victimes, ainsi qu’à ceux qui soignent, aident et prennent soin», est-il écrit dans la publication.

«Nous sommes tous solidaires»
