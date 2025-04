Le chef lausannois le plus sexy d'Instagram collabore avec Globus

Cedrik Lorenzen, le chef d'origine lausannoise qui a l'art de pétrir la pâte à brioche avec autant d'amour qu'une belle paire de fesses rebondies, pour le plus grand plaisir de ses 4,7 millions d'abonnés sur Instagram, a collaboré avec Globus à l'occasion des fêtes de Pâques.

Diabétiques et puritains s'abstenir, car c'est d'une petite bombe d'amour, de muscles et de gourmandise dont nous allons parler aujourd'hui. Cedrik Lorenzen, créateur de contenus et grand passionné de cuisine d'origine lausannoise et australienne, véritable vedette du foodporn sur les réseaux sociaux, ne s'est pas rendu célèbre pour faire dans la dentelle.

Le secret de Cedrik Lorenzen? Un coup de rein, euh main, expert et des abdos. Mais aussi et surtout du beurre, de la crème, du sucre, encore du beurre, ah, encore un peu de sucre, et une généreuse cuillerée de chantilly là-dessus. Bref, c'est doux, c'est chaud, c'est satisfaisant et ça met l'eau à la bouche. Surtout quand il malaxe une pâte à gâteau avec toute la vigueur de ses biceps.

Juste avant les fêtes de Pâques, le trentenaire (qui a pris l'habitude de cuisiner torse nu, pour le plus grand plaisir de ses millions d'adeptes) s'est fendu d'une collaboration avec Globus pour un dessert. En un mot? C'est joli. Et surtout, très appétissant.

Bon, on vous met tout de même au défi de reproduire cette création très élaboré, qui s'apparente à une colombe de Pâques façon pudding, avec caramel à l'orange, agrumes caramélisées, mousse et ganache au chocolat. Sans oublier l'indispensable coupette de prosecco, parce ce serait bête de se laisser aller.

Allez, bon appétit, et joyeuse Pâques! (mbr)