Cybersécurité: la Suisse adhère à une nouvelle organisation internationale

Le département de la Défense de Viola Amherd sera en charge du dossier. Keystone

La Suisse adhérera à l'Organisation européenne pour la cybersécurité pour renforcer sa cybersécurité et se coordonner avec ses partenaires européens.

Plus de «Suisse»

La Suisse rejoindra l'Organisation européenne pour la cybersécurité (ECSO). Le Conseil fédéral a approuvé mercredi cette adhésion afin de renforcer la cybersécurité en Suisse et de garantir une coordination avec ses partenaires européens.

C'est quoi cette organisation?

L'ECSO, une organisation à but non lucratif fondée en 2016 en Belgique, a pour but d'initier, avec la Commission européenne, un partenariat public-privé dans le domaine de la cybersécurité. Elle compte quelque 300 membres: des entreprises de diverses tailles, des centres de recherche, des universités, des associations ainsi que des administrations publiques locales, régionales ou nationales des Etats membres de l'Union européenne, de l'Association européenne de libre-échange et de l'Espace économique européen.

Aujourd'hui, cette organisation est la seule, en Europe, qui soit à la fois intersectorielle et indépendante dans ce domaine, indique le gouvernement. Elle rassemble et représente les acteurs européens publics et privés concernés et favorise leur collaboration. Les entreprises et les établissements de recherche suisses collaborent déjà avec l'ECSO.

Pourquoi la Suisse y a adhéré?

Le Conseil fédéral estime qu'y adhérer permettra d'obtenir des informations importantes sur l'actualité relative aux choix et aux développements dans le domaine technologique et d'accéder à des réseaux de spécialistes.

Les services fédéraux compétents auront accès aux recommandations et aux priorités fixées pour les programmes de recherche de l'UE. Ces recommandations ont un impact direct sur les appels d'offres des programmes comme Horizon Europe et Digital Europe.

La Suisse pourra aussi faire valoir ses propres intérêts dans le domaine de la cybersécurité. Elle pourra accéder aux groupes de travail de l'ECSO et traiter des thèmes spécifiques à la cybersécurité avec des spécialistes européens. La Confédération aura en outre le droit de consulter les documents établis par ces groupes et de participer à l'élaboration de leur contenu.

Et maintenant?

Le Département fédéral de la défense est désormais chargé de déposer une demande d'adhésion auprès de l'organisation. (jah/ats)