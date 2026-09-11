Salt alerte sur un incident de sécurité. Image: montage watson

Salt alerte sur le vol de données de ses clients: voici ce qui aurait fuité

Des données des clients de Salt en Suisse pourraient avoir été compromises, indique l'entreprise.

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Des noms, des adresses, des numéros de téléphone ou encore des dates de naissance pourraient avoir été récupérés. Salt informe ses clients d'un «potentiel incident de sécurité» après la diffusion en ligne «d'allégations» concernant une possible fuite de données.

Dans son courriel qui se veut rassurant, l'opérateur suisse affirme avoir mené des «vérifications approfondies» et assure qu'aucune intrusion n'a été détectée dans ses propres systèmes. En revanche, Salt dit avoir identifié «une utilisation abusive d'un accès existant à un système périphérique»:

«Suite à des allégations diffusées en ligne concernant une possible fuite de données clients Salt, nos équipes ont procédé à des vérifications approfondies. Celles-ci ont permis [...] d’identifier une utilisation abusive d’un accès existant à un système périphérique.»

Les accès concernés ont depuis été sécurisés et les dispositifs de sécurité renforcés, affirme l'entreprise. Selon Salt, l'accès à ce système périphérique était «limité». Néanmoins, les informations susceptibles d'être concernées sont nombreuses: nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone mobile, date de naissance et adresse e-mail.

L'opérateur exclut en revanche que des données sensibles, comme les mots de passe, les coordonnées bancaires ou l'historique client, aient pu être compromises. Salt ne précise pas dans son message combien de clients pourraient être concernés ni si les données ont effectivement été dérobées, mais parle tout de même d'un «incident».

Attention aux tentatives d'arnaque

L'entreprise appelle ses clients à la vigilance face aux e-mails, SMS ou appels suspects qui pourraient utiliser leurs informations personnelles. Salt rappelle que ni l'opérateur ni ses partenaires ne demanderont de transmettre un mot de passe, des coordonnées bancaires ou d'autres informations confidentielles par e-mail, SMS ou téléphone. (hun)